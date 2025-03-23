Сезонная замена шин: какой шиномонтаж вам не нужен

Ошибки мастеров при замене шин влияют не только на колеса, но и на другие, не менее важные компоненты. Рассказываем, как выбрать шиномонтаж, на котором вашу машину не оставят без колес и без тормозов.
О том, как оценить уровень безопасности шиномонтажной мастерской, читайте в материале РБК-Украина.
Причины, по которым мы можем оказаться в незнакомом населенном пункте, могут быть разные. Но одинаково негативными будут последствия халатности и ошибок, которые допускают безответственные мастера в случайных пунктах шиномонтажа. О вызванных проблемах мы поговорим ниже, а сначала покажем, какой шиномонтаж вам не нужен.
Заглянув в незнакомую мастерскую с сезонным комплектом шин в багажнике, не спешите сразу отдавать машину в руки ее мастеров - потратьте несколько минут на наблюдение.
Итак, вам не нужна:
Элементарная, на первый взгляд, операция замены шин может обернуться немалыми хлопотами и дополнительными расходами.
Грубое обращение с колесными болтами или гайками часто завершается сорванной резьбой на шпильках или еще хуже - в ступице или барабанах;
Чрезмерное усилие затягивания колесных болтов (гаек). Производитель для каждой модели авто предусматривает определенный крутящий момент, с которым следует затягивать крепления колес. Нарушение этого показателя чревато не только сорванной резьбой, но и некорректной работой тормозного механизма. Грубо говоря, перекошенный диск постоянно трется по колодкам, из-за чего может закипеть тормозная жидкость и машина вдруг останется без тормозов;
Невнимательные шиномонтажники часто игнорируют важные проблемы колес, которыми они занимаются. Например, трещины на вентиле камеры совсем скоро оборачиваются потерями давления в шине и повторным визитом в мастерскую.
Важная деталь - наличие в помещении не только прейскуранта, но и "Уголка потребителя" Здесь должна быть самая главная информация для вас - контакты руководителя предприятия и его юридическое название. Эти данные могут понадобиться, чтобы предъявить претензии в случае, если кто-то из мастеров испортит вам диск или сорвет резьбу в ступице машины. Отметим, что служба защиты прав потребителей в наше время работает не всегда адекватно, и очень часто клиенту приходится добиваться компенсации напрямую от руководителя мастерской.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.
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