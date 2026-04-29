Сезон змій розпочався: які види в Україні є небезпечними та як уникнути укусу

Головне: Три небезпечні види: в Україні активізувалися гадюка звичайна, степова та гадюка Нікольського.

Поведінка плазунів: змії не нападають першими й проявляють агресію лише у разі прямої загрози.

Групи ризику: отрута рідко є смертельною для дорослих, проте вкрай небезпечна для дітей та алергіків.

Перша допомога: у разі укусу необхідно забезпечити потерпілому спокій та негайно звернутися до медиків.

Які змії становлять загрозу

В Україні зустрічаються три види отруйних плазунів, кожен з яких має свій ареал:

Гадюка звичайна - найпоширеніша (Полісся, Карпати, лісостеп). Впізнати її можна за зигзагоподібною смугою на спині.

Гадюка степова - рідкісний вид із Червоної книги, що мешкає переважно у південних степах.

Гадюка Нікольського - чорна змія, яку можна зустріти у лісостеповій зоні на північному сході країни.

Варто пам’ятати, що плазуни рідко нападають першими. Зазвичай вони намагаються втекти, а агресію проявляють лише тоді, коли відчувають загрозу або на них випадково наступають.

Як уникнути укусу змії (інфографіка МОЗ)

Що робити у разі укусу

Попри те, що отрута цих змій рідко є смертельною для дорослої людини, наслідки можуть бути тяжкими. Негайна медична допомога необхідна, якщо постраждала дитина або людина з алергією.

Щоб знизити ризики, під час прогулянок на природі слід обирати закрите взуття, бути уважними у високій траві та не намагатися чіпати плазунів. При укусі головне- забезпечити потерпілому спокій та якнайшвидше звернутися до лікарів.