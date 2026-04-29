Сезон змій розпочався: які види в Україні є небезпечними та як уникнути укусу

В Україні розпочався період активності плазунів. Хоча більшість із них безпечні, українцям радять бути пильними, оскільки в країні мешкають три види отруйних гадюк.
Головне:
В Україні зустрічаються три види отруйних плазунів, кожен з яких має свій ареал:
Варто пам’ятати, що плазуни рідко нападають першими. Зазвичай вони намагаються втекти, а агресію проявляють лише тоді, коли відчувають загрозу або на них випадково наступають.
Попри те, що отрута цих змій рідко є смертельною для дорослої людини, наслідки можуть бути тяжкими. Негайна медична допомога необхідна, якщо постраждала дитина або людина з алергією.
Щоб знизити ризики, під час прогулянок на природі слід обирати закрите взуття, бути уважними у високій траві та не намагатися чіпати плазунів. При укусі головне- забезпечити потерпілому спокій та якнайшвидше звернутися до лікарів.
