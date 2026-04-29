Сезон змей начался: какие виды в Украине являются опасными и как избежать укуса

В Украине начался период активности пресмыкающихся. Хотя большинство из них безопасны, украинцам советуют быть бдительными, поскольку в стране обитают три вида ядовитых гадюк.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Главное:
В Украине встречаются три вида ядовитых пресмыкающихся, каждый из которых имеет свой ареал:
Стоит помнить, что пресмыкающиеся редко нападают первыми. Обычно они пытаются убежать, а агрессию проявляют только тогда, когда чувствуют угрозу или на них случайно наступают.
Несмотря на то, что яд этих змей редко является смертельным для взрослого человека, последствия могут быть тяжелыми. Немедленная медицинская помощь необходима, если пострадал ребенок или человек с аллергией.
Чтобы снизить риски, во время прогулок на природе следует выбирать закрытую обувь, быть внимательными в высокой траве и не пытаться трогать пресмыкающихся. При укусе главное - обеспечить пострадавшему покой и как можно быстрее обратиться к врачам.
