Пік активності кліщів уже скоро: названо 6 правил, що врятують від укусу

Сезон активності кліщів в Україні вже розпочався і триватиме майже до кінця осені. Найбільший ризик укусів очікується у травні-червні та вересні-жовтні.

РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України розповідає, як вберегтися від кліщів і що робити, якщо все ж підхопили його.

МОЗ попередило про два піки активності кліщів - у травні-червні та вересні-жовтні. Місця проживання: Паразити зустрічаються не лише в лісах, а й у міських парках, на газонах та дачних ділянках.

Паразити зустрічаються не лише в лісах, а й у міських парках, на газонах та дачних ділянках. Засоби захисту: Ефективними є репеленти з вмістом DEET, пікарідіну, IR3535 або олії лимонного евкаліпта.

Ефективними є репеленти з вмістом DEET, пікарідіну, IR3535 або олії лимонного евкаліпта. Дії при укусі: Кліща слід видалити пінцетом якомога швидше; заборонено використовувати олію, спирт чи здавати паразита на аналізи.

Кліща слід видалити пінцетом якомога швидше; заборонено використовувати олію, спирт чи здавати паразита на аналізи. Коли до лікаря: Допомога потрібна, якщо кліщ був на тілі понад 36 годин або з’явилися температура чи висип.

Як пояснюють у МОЗ, кліщі мешкають не лише в лісах. Їх можна зустріти на міських газонах, у парках, на присадибних ділянках. Вони не стрибають із дерев і не переслідують людину, але можуть потрапити на тіло під час відпочинку на природі.

Як зменшити ризик укусу

Щоб уникнути укусу кліща, у МОЗ радять:

утриматися від прогулянок лісом (зокрема через мінну небезпеку);

триматися центру стежок і не заходити у високу траву;

обирати закритий одяг: світлий, щільний, із довгими рукавами та штанинами, заправляти штани у шкарпетки;

не сидіти і не лежати на траві;

використовувати репеленти;

оглядати себе та близьких кожні дві години.

Які репеленти ефективні

Захиститися від кліщів допоможуть спеціальні засоби. Вони мають містити хоча б одну з таких речовин:

DEET (ДЕТА);

пікарідін;

IR3535;

ефірну олію лимонного евкаліпта (OLE);

PMD;

2-undecanone;

перметрин.

У МОЗ наголошують, що важливо дотримуватися інструкцій та регулярно оновлювати захист.

Що робити після прогулянки

Після повернення додому необхідно:

ретельно оглянути себе та близьких при хорошому освітленні;

починати огляд зі ступень і рухатися вгору;

прийняти душ;

випрати одяг та почистити речі.

Особливу увагу варто звернути на:

волосся і шкіру голови;

вуха;

комір одягу;

зону під грудьми;

живіт;

пах;

підколінні ділянки;

місця під шкарпетками.

Що робити при укусі кліща

Якщо кліщ усе ж присмоктався:

його потрібно видалити якнайшвидше;

не можна заливати кліща спиртом чи олією;

видаляти слід спеціальним пінцетом або звернутися до травмпункту;

після цього обробити місце укусу антисептиком і вимити руки.

Здавати кліща на аналіз не потрібно.

Після укусу важливо спостерігати за станом здоров’я протягом кількох тижнів. Якщо з’явиться температура або почервоніння, слід негайно звернутися до лікаря. Також консультація потрібна, якщо кліщ перебував на тілі понад 36 годин - у такому разі можуть призначити профілактичне лікування від хвороби Лайма.