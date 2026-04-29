ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сезон змій розпочався: які види в Україні є небезпечними та як уникнути укусу

09:50 29.04.2026 Ср
2 хв
Для кого зміїна отрута несе найбільшу небезпеку?
aimg Василина Копитко
Змії, зазвичай, першими не нападають (фото: Getty Images)

В Україні розпочався період активності плазунів. Хоча більшість із них безпечні, українцям радять бути пильними, оскільки в країні мешкають три види отруйних гадюк.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

Головне:

  • Три небезпечні види: в Україні активізувалися гадюка звичайна, степова та гадюка Нікольського.
  • Поведінка плазунів: змії не нападають першими й проявляють агресію лише у разі прямої загрози.
  • Групи ризику: отрута рідко є смертельною для дорослих, проте вкрай небезпечна для дітей та алергіків.
  • Перша допомога: у разі укусу необхідно забезпечити потерпілому спокій та негайно звернутися до медиків.

Які змії становлять загрозу

В Україні зустрічаються три види отруйних плазунів, кожен з яких має свій ареал:

  • Гадюка звичайна - найпоширеніша (Полісся, Карпати, лісостеп). Впізнати її можна за зигзагоподібною смугою на спині.
  • Гадюка степова - рідкісний вид із Червоної книги, що мешкає переважно у південних степах.
  • Гадюка Нікольського - чорна змія, яку можна зустріти у лісостеповій зоні на північному сході країни.

Варто пам’ятати, що плазуни рідко нападають першими. Зазвичай вони намагаються втекти, а агресію проявляють лише тоді, коли відчувають загрозу або на них випадково наступають.

Сезон змій розпочався: які види в Україні є небезпечними та як уникнути укусуЯк уникнути укусу змії (інфографіка МОЗ)

Що робити у разі укусу

Попри те, що отрута цих змій рідко є смертельною для дорослої людини, наслідки можуть бути тяжкими. Негайна медична допомога необхідна, якщо постраждала дитина або людина з алергією.

Щоб знизити ризики, під час прогулянок на природі слід обирати закрите взуття, бути уважними у високій траві та не намагатися чіпати плазунів. При укусі головне- забезпечити потерпілому спокій та якнайшвидше звернутися до лікарів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
гадюка Мінстерство охорони здоров'я України Поради
