Сезон змій розпочався: які види в Україні є небезпечними та як уникнути укусу
В Україні розпочався період активності плазунів. Хоча більшість із них безпечні, українцям радять бути пильними, оскільки в країні мешкають три види отруйних гадюк.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
Головне:
- Три небезпечні види: в Україні активізувалися гадюка звичайна, степова та гадюка Нікольського.
- Поведінка плазунів: змії не нападають першими й проявляють агресію лише у разі прямої загрози.
- Групи ризику: отрута рідко є смертельною для дорослих, проте вкрай небезпечна для дітей та алергіків.
- Перша допомога: у разі укусу необхідно забезпечити потерпілому спокій та негайно звернутися до медиків.
Які змії становлять загрозу
В Україні зустрічаються три види отруйних плазунів, кожен з яких має свій ареал:
- Гадюка звичайна - найпоширеніша (Полісся, Карпати, лісостеп). Впізнати її можна за зигзагоподібною смугою на спині.
- Гадюка степова - рідкісний вид із Червоної книги, що мешкає переважно у південних степах.
- Гадюка Нікольського - чорна змія, яку можна зустріти у лісостеповій зоні на північному сході країни.
Варто пам’ятати, що плазуни рідко нападають першими. Зазвичай вони намагаються втекти, а агресію проявляють лише тоді, коли відчувають загрозу або на них випадково наступають.
Як уникнути укусу змії (інфографіка МОЗ)
Що робити у разі укусу
Попри те, що отрута цих змій рідко є смертельною для дорослої людини, наслідки можуть бути тяжкими. Негайна медична допомога необхідна, якщо постраждала дитина або людина з алергією.
Щоб знизити ризики, під час прогулянок на природі слід обирати закрите взуття, бути уважними у високій траві та не намагатися чіпати плазунів. При укусі головне- забезпечити потерпілому спокій та якнайшвидше звернутися до лікарів.
