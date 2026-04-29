Сезон змей начался: какие виды в Украине являются опасными и как избежать укуса

В Украине начался период активности пресмыкающихся. Хотя большинство из них безопасны, украинцам советуют быть бдительными, поскольку в стране обитают три вида ядовитых гадюк.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Facebook .

Главное: Три опасных вида: в Украине активизировались гадюка обыкновенная, степная и гадюка Никольского.

змеи не нападают первыми и проявляют агрессию только в случае прямой угрозы.

Группы риска: яд редко является смертельным для взрослых, однако крайне опасен для детей и аллергиков.

Первая помощь: в случае укуса необходимо обеспечить пострадавшему покой и немедленно обратиться к медикам.

Какие змеи представляют угрозу

В Украине встречаются три вида ядовитых пресмыкающихся, каждый из которых имеет свой ареал:

Гадюка обыкновенная - самая распространенная (Полесье, Карпаты, лесостепь). Узнать ее можно по зигзагообразной полосе на спине.

Гадюка степная - редкий вид из Красной книги, обитающий преимущественно в южных степях.

Гадюка Никольского - черная змея, которую можно встретить в лесостепной зоне на северо-востоке страны.

Стоит помнить, что пресмыкающиеся редко нападают первыми. Обычно они пытаются убежать, а агрессию проявляют только тогда, когда чувствуют угрозу или на них случайно наступают.

Как избежать укуса змеи (инфографика Минздрава)

Что делать в случае укуса

Несмотря на то, что яд этих змей редко является смертельным для взрослого человека, последствия могут быть тяжелыми. Немедленная медицинская помощь необходима, если пострадал ребенок или человек с аллергией.

Чтобы снизить риски, во время прогулок на природе следует выбирать закрытую обувь, быть внимательными в высокой траве и не пытаться трогать пресмыкающихся. При укусе главное - обеспечить пострадавшему покой и как можно быстрее обратиться к врачам.