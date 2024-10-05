Сезон винограду. Звідки везуть ягоду та як зрозуміти, що вона українська

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Ціни виросли

Середня роздрібна вартість винограду на початку жовтня становить 123 грн/кг і є вищою за минулорічну. Для порівняння, на порталі Мінфін наведена ціна по супермаркетах на 1 жовтня 2023 на рівні 93,9 грн/кг.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна також підтвердив, що гуртові ціни на виноград цього сезону були більшими, ніж минулого.

За даними керівниці відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяни Попович, ціни на виноград в Україні зараз коливаються в межах 60-85 грн за кілограм, залежно від сорту, якості та регіону.

А в мережах супермаркетів ціни на ягоду наступні:

в АТБ ціни коливаються від 79,9 грн/кг до 114,9 грн/кг за різні сорти;

в Сільпо – від 67,2 грн/кг до 250 грн/кг;

у Novus – від 89,9 грн/кг до 170 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Якого винограду зараз більше та як розрізнити за сортом

Максим Гопка каже, що на полицях ще декілька тижнів буде переважати українська ягода. Наприкінці жовтня почне збільшуватися імпортна продукція. Вона буде з країн Європейського Союзу – з Греції та Італії, а також це можуть бути більш теплі регіони, наприклад, Туреччина.

Зараз вже присутній імпорт з Туреччини (сорт кишмиш) та з Італії (рожевий). При цьому найбільш розповсюджений сорт винограду, який імпортується, це "молдова" з Молдови.

Максим Гопка додає, що в Молдові є проблеми із вирощуванням через спеку і через проблеми з садами. Тобто, був ризик того, що пропозиції буде в цьому році менше, що і відзначилось на українському ринку.

Скриншот silpo.ua

Тетяна Попович розповіла, що Туреччина є одним із головних постачальників винограду. Турецька ягода зазвичай з'являється на ринках після закінчення сезону в Україні. Італія та Іспанія постачають якісний столовий виноград, більше у зимовий період.

Українські виноградні господарства переважно зосереджені на півдні країни, зокрема в таких областях:

Одеська область – найбільший виробник винограду, відома своїм сприятливим кліматом для вирощування цієї культури. Тут вирощують як столовий виноград для споживання, так і технічний для виноробства.

– найбільший виробник винограду, відома своїм сприятливим кліматом для вирощування цієї культури. Тут вирощують як столовий виноград для споживання, так і технічний для виноробства. Херсонська та Миколаївська області – інші ключові регіони вирощування столового винограду. Виноград із цих регіонів активно постачається на ринки внутрішнього споживання.

– інші ключові регіони вирощування столового винограду. Виноград із цих регіонів активно постачається на ринки внутрішнього споживання. Закарпаття – також відоме своєю виноградарською традицією, хоча більше зосереджене на виноробних сортах винограду.

Популярними сортами винограду є "Аркадія", "Кодрянка", "Вікторія", "Ізабела", "Лідія". На Одещині, де зосереджено понад 60% українських виноградників, вирощують сорти "Одеський сувенір" (більш відомий як "Дамський пальчик") та варіант кишмишу під назвою "Кеша".

А от розповсюджені сорти "Кардинал" та "Мускат" частіше імпортують з Іспанії та Італії.

Як війна впливає на виноградарство

Через війну постачання винограду в Україні зазнало значних змін. Експертка ринку "Шувар" зазначила, що зміни відбулися як у внутрішньому виробництві, так і в імпорті.

Врожаї менші, а ціни вищі

Окуповані та постраждалі території Херсонської та частини Миколаївської областей, які раніше були ключовими регіонами вирощування винограду, зазнали серйозних руйнувань. Багато виноградників було пошкоджено або знищено через бойові дії. Це призвело до зменшення врожаю винограду та підвищення цін на продукцію.

Логістичні труднощі

Порушення ланцюгів постачання через військові дії та пошкодження інфраструктури також вплинуло на швидкість і обсяги доставки винограду з південних регіонів до інших частин України. Крім того, підвищення вартості палива сприяло зростанню цін на виноград.

Зниження площ вирощування

Через нестабільну ситуацію багато виробників скоротили площі виноградників або змінили орієнтацію на інші культури, які менш вимогливі до догляду або не вимагають тривалого часу на дозрівання.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів, публікація Agronews, коментарі керівника відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" у Львові Тетяни Попович та експерта УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна.