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Що буде з цінами в Україні: голова НБУ озвучив прогноз до кінця року

Україна, Четвер 19 вересня 2024 14:13
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Що буде з цінами в Україні: голова НБУ озвучив прогноз до кінця року Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання споживчих цін в Україні до кінця 2024 року. Наступного року інфляція уповільниться.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

Як зазначив голова НБУ, у серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі.

За його словами, зростання споживчих цін зумовлювалося впливом гірших цьогорічних врожаїв, збільшенням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію й оплату праці, а також ефектами від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

Пишний прогнозує, що інфляція помірно зростатиме в найближчі місяці через розширення сукупного попиту внаслідок бюджетних видатків, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів.

"Тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, проте в наступному році інфляція сповільниться", - сказав він.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, що споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).

У липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.

НБУ прогнозує, що інфляційний тиск зберігатиметься й у наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні у попередні місяці.

Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік грудень до грудня до 7,9% з 9,7%.

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