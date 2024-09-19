Що буде з цінами в Україні: голова НБУ озвучив прогноз до кінця року

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання споживчих цін в Україні до кінця 2024 року. Наступного року інфляція уповільниться.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube .

Як зазначив голова НБУ, у серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі.

За його словами, зростання споживчих цін зумовлювалося впливом гірших цьогорічних врожаїв, збільшенням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію й оплату праці, а також ефектами від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

Пишний прогнозує, що інфляція помірно зростатиме в найближчі місяці через розширення сукупного попиту внаслідок бюджетних видатків, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів.

"Тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, проте в наступному році інфляція сповільниться", - сказав він.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, що споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).

У липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.