Сезон винограда. Откуда везут ягоду и как понять, что она украинская

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Цены выросли

Средняя розничная стоимость винограда в начале октября выше прошлогодней и составляет 123 грн/кг. Для сравнения, на портале Минфин приведена цена по супермаркетам на 1 октября 2023 на уровне 93,9 грн/кг.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина также подтвердил, что оптовые цены на виноград в этом сезоне также были большими, чем в прошлом.

По данным руководителя отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяны Попович, цены на виноград в Украине сейчас колеблются в пределах 60-85 грн за килограмм, в зависимости от сорта, качества и региона.

А в сетях супермаркетов такие розничные цены на ягоду:

в АТБ цены колеблются от 79,9 грн/кг до 114,9 грн/кг за разные сорта;

в Сильпо – от 67,2 грн/кг до 250 грн/кг;

у Novus – от 89,9 грн/кг до 170 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Какого винограда сейчас больше и как отличить по сорту

Максим Гопка говорит, что на полках еще несколько недель будет преобладать украинская ягода. В конце октября начнет увеличиваться импортная продукция. Она будет из стран Европейского Союза – из Греции и Италии, а также это могут быть более теплые регионы, например, Турция.

Сейчас уже присутствует импорт из Турции (сорт кишмиш) и Италии (розовый). При этом наиболее распространенный импортируемый сорт винограда это "молдова" из Молдовы.

Эксперт добавляет, что в Молдове есть проблемы с выращиванием из-за жары и проблем с садами. То есть был риск того, что предложение будет в этом году меньше, что и отразилось на украинском рынке.

Скриншот silpo.ua

Татьяна Попович рассказала, что Турция – один из главных поставщиков винограда. Турецкая ягода обычно появляется на рынках после окончания сезона в Украине. Италия и Испания поставляют качественный столовый виноград, больше в зимний период.

Украинские виноградные хозяйства преимущественно сосредоточены на юге страны, в частности, в следующих областях:

Одесская область – крупнейший производитель винограда, известный своим благоприятным климатом для выращивания этой культуры. Здесь выращивают как столовый виноград для употребления, так и технический для виноделия.

– крупнейший производитель винограда, известный своим благоприятным климатом для выращивания этой культуры. Здесь выращивают как столовый виноград для употребления, так и технический для виноделия. Херсонская и Николаевская области – другие ключевые регионы для выращивания столового винограда. Виноград из этих регионов активно поставляется на рынки внутреннего потребления.

– другие ключевые регионы для выращивания столового винограда. Виноград из этих регионов активно поставляется на рынки внутреннего потребления. Закарпатье – также известно своей виноградарской традицией, хотя больше сосредоточено на винодельческих сортах винограда.

В Украине популярными сортами винограда являются "Аркадия", "Кодрянка", "Виктория", "Изабелла", "Лидия". В Одесской области, где сосредоточено более 60% украинских виноградников, выращивают сорта "Одесский сувенир" (более известный как "Дамский пальчик") и вариант кишмиша под названием "Кеша".

А вот распространенные сорта "Кардинал" и "Мускат" чаще импортируют из Испании и Италии.

Как война влияет на виноградарство

Война существенно повлияла на поставки винограда в Украине. Эксперт рынка "Шувар" отметила, что изменения произошли как во внутреннем производстве, так и в импорте.

Урожаи меньше, а цены выше

Территории Херсонской и части Николаевской областей, которые ранее были ключевыми регионами выращивания винограда, были оккупированы или серьезно пострадали. Многие виноградники были повреждены или уничтожены из-за боевых действий. Это привело к уменьшению урожая винограда и повышению цен на продукцию.

Логистические трудности

Нарушение цепей поставок из-за военных действий и повреждения инфраструктуры также повлияло на скорость и объемы доставки винограда из южных регионов в другие части Украины. Кроме того, увеличение стоимости топлива способствовало росту цен на виноград.

Снижение площадей выращивания

Из-за нестабильной ситуации многие производители сократили площади виноградников или изменили ориентацию на другие культуры, которые менее требовательны к уходу или не требуют длительного созревания.

При подготовке материала использовались: данные портала Минфин и сетей супермаркетов, публикация Agronews, комментарии руководительницы отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" во Львове Татьяны Попович и эксперта УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина.