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Чому зростають ціни в Україні: у Мінекономіки назвали чотири потужних чинники

Україна, Четвер 03 жовтня 2024 11:45
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Чому зростають ціни в Україні: у Мінекономіки назвали чотири потужних чинники Фото: збіг потужних чинників прискорив зростання цін в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2024 року споживчі ціни зросли на 0,6% за місяць. В річному обчисленні (серпень 2024 року порівняно з серпнем 2023 року) інфляція прискорилася до 7,5% з 5,4% місяцем раніше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України від Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, відсутність літньої дефляції цьогоріч загалом та в серпні зокрема зумовлена збігом у часі кількох потужних інфляційних чинників:

  • високого тиску на ціни виробників попереднього суттєвого подорожчання електроенергії, а також необхідність закупівлі або використання альтернативних джерел постачання електроенергії (наразі весь тиск з боку всіх "енергетичних" чинників пролонгується в часі);
  • відсутність надлишку сільгосппродукції на ринку, зокрема й через складні погодні умови;
  • значний дефіцит кадрів;
  • високий рівень небезпеки та невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій.

Чому зростають ціни в Україні: у Мінекономіки назвали чотири потужних чинники

Водночас за даними Мінекономіки антиінфляційний компенсаційний вплив чинили:

  • мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги;
  • монетарна політика НБУ, що спрямована на забезпечення контролю за ситуацією на валютному ринку, а також збереження жорстких монетарних умов (позначилося передусім на непродовольчому ринку, де ціни переважно знижувалися);
  • дефляційні тенденції на світовому ринку палива (за даними Світового банку за серпень нафта марки Brent подешевшала на 5,2%), що попри очікуване підвищення акцизів сприяло відносній стабілізації цін на пальне

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання споживчих цін в Україні до кінця 2024 року до 8,5%. Наступного року інфляція уповільниться.

Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік грудень до грудня до 7,9% з 9,7%.

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