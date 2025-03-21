"Сезон тиші" в Україні: коли стартує та чому важливо берегти спокій природи

З 1 квітня в Україні починається "сезон тиші" - період, коли дикі тварини розмножуються та виховують потомство. Це природоохоронна ініціатива, яка діє щорічно до 15 червня.
Детальніше про "сезон тиші" - в матеріалі РБК-Україна.
Щороку з 1 квітня в Україні починається "сезон тиші" - період, коли дикі тварини дають потомство та виховують молодняк. У цей час важливо мінімізувати втручання людини в природу, щоб створити сприятливі умови для збереження популяцій птахів і звірів. Сезон триває до 15 червня, і в його межах діють певні обмеження, спрямовані на зниження шуму та захист природного середовища.
"Сезон тиші" було впроваджено в Україні у 2016 році на основі змін до законодавства. Відповідно до статті 39 закону України "Про тваринний світ", у цей період забороняється діяльність, що створює підвищений рівень шуму та неспокою. Зокрема, заборонені:
Місцеві органи влади мають право оголошувати додаткові обмеження в місцях масового розмноження диких тварин. За порушення приписів передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
Весною багато тварин народжують потомство. Надмірний шум може налякати дорослих особин, змусити їх покинути гніздо чи нору, що призведе до загибелі дитинчат. Особливо вразливими є хижі птахи та мисливська фауна. Санітарні рубки у цей період можуть знищити місця гніздування та перешкодити розмноженню тварин.
"Сезон тиші" сприяє збереженню біорізноманіття, відновленню популяції лісових звірів і птахів та підтриманню екологічного балансу в природних екосистемах.
Прогулянки в лісі дозволені, проте варто дотримуватися певних правил. Не можна голосно слухати музику, кричати або створювати зайвий шум. Заборонено:
Дотримуючись цих правил, можна допомогти дикій природі безпечно пройти період розмноження та зберегти її унікальне різноманіття.
Раніше РБК-Україна розповідало про основні принципи захисту тварин в Україні та ймовірні покарання за їхню експлуатацію.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, урядовий портал, пресслужба Українського товариства охорони птахів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.