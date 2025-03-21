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"Сезон тишины" в Украине: когда стартует и почему важно беречь покой природы

Иллюстративное фото: в Украине стартует "сезон тишины" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С 1 апреля в Украине начинается "сезон тишины" - период, когда дикие животные размножаются и воспитывают потомство. Это природоохранная инициатива, которая действует ежегодно до 15 июня.

Подробнее о "сезоне тишины" - в материале РБК-Украина.

Содержание

  1. Что такое "сезон тишины"
  2. Почему важно соблюдать "сезон тишины"
  3. Как вести себя на природе в период тишины

Что такое "сезон тишины"

Ежегодно с 1 апреля в Украине начинается "сезон тишины" - период, когда дикие животные дают потомство и воспитывают молодняк. В это время важно минимизировать вмешательство человека в природу, чтобы создать благоприятные условия для сохранения популяций птиц и зверей. Сезон длится до 15 июня, и в его пределах действуют определенные ограничения, направленные на снижение шума и защиту природной среды.

"Сезон тишины" был внедрен в Украине в 2016 году на основе изменений в законодательство. В соответствии со статьей 39 закона Украины "О животном мире", в этот период запрещается деятельность, создающая повышенный уровень шума и беспокойства. В частности, запрещены:

  • стрельба, взрывные работы, фейерверки;
  • санитарные рубки леса;
  • использование моторных маломерных судов;
  • проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах.

Местные органы власти имеют право объявлять дополнительные ограничения в местах массового размножения диких животных. За нарушение предписаний предусмотрено административное взыскание в виде штрафа.

Почему важно соблюдать "сезон тишины"

Весной многие животные рожают потомство. Чрезмерный шум может напугать взрослых особей, заставить их покинуть гнездо или нору, что приведет к гибели детенышей. Особенно уязвимы хищные птицы и охотничья фауна. Санитарные рубки в этот период могут уничтожить места гнездования и помешать размножению животных.

"Сезон тишины" способствует сохранению биоразнообразия, восстановлению популяции лесных зверей и птиц и поддержанию экологического баланса в природных экосистемах.

Как вести себя на природе в период тишины

Прогулки в лесу разрешены, однако стоит придерживаться определенных правил. Нельзя громко слушать музыку, кричать или создавать лишний шум. Запрещено:

  • разводить костры и использовать автотранспорт;
  • подъезжать на плавучих средствах с работающим двигателем;
  • рвать цветы, ловить бабочек, разрушать муравейники;
  • трогать птичьи гнезда или норы животных.

Соблюдая эти правила, можно помочь дикой природе безопасно пройти период размножения и сохранить ее уникальное разнообразие.

Ранее РБК-Украина рассказывало об основных принципах защиты животных в Украине и вероятных наказаниях за их эксплуатацию.

При подготовке материала использовались источники: Википедия, правительственный портал, пресс-служба Украинского общества охраны птиц.

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