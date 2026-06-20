UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Сезон у розпалі, але купатися можна не всюди: МОЗ назвало безпечні місця

13:14 20.06.2026 Сб
4 хв
Перевірте, чи потрапив пляж у вашому місті до списку безпечних для купання
aimg Марія Науменко
Фото: відпочивальники на одному з пляжів Одеси під час літнього сезону (Getty Images)

Нові результати лабораторних досліджень показали, на яких пляжах вода відповідає нормам, а де купатися не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Перевірки, проведені з 11 по 17 червня, показали, що більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у кількох регіонах купання поки не рекомендують.

За даними МОЗ, із 106 проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон, п'ять не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками. Це становить 4,7% від загальної кількості досліджень.

Де можна купатися

Станом на 18 червня безпечною для купання визнано воду на пляжах у низці регіонів України.

Київ

Дніпровський район

  • "Венеція"

  • "Веселка"

  • "Молодіжний"

  • "Дитячий"

  • "Золотий"

  • "Передмістна слобідка"

  • "Центральний"

  • "Чорторий" (парк "Муромець")

  • "Тельбін"

Деснянський район

  • "Райдуга" (річка Дніпро)

  • "Троєщина" (річка Десенка)

Голосіївський район

  • "Галерний"

Оболонський район

  • "Острів Оболонь"

  • "Вербний"

  • "Пуща-Водиця" (лінії 5-7)

Офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Київська область

  • дитячий пляж "Чайка" у селищі Чайка

  • міські пляжі Переяслава

  • пляж "Центральний" у Білій Церкві

Офіційно пляжі області не відкриті.

Волинська область

  • Луцьк (міські пляжі)

  • Ковель (пляжі на річці Турія)

  • Берестечко (пляжі на річці Стир)

  • село Згорани Ковельського району

  • пляжі Шацької громади на озері Світязь

  • урочище Гряда

Дніпро

  • "Сагайдак"

  • парк культури та відпочинку "Придніпровський"

  • пляж на Монастирському острові

Дніпропетровська область

  • у зоні набережної міст Кам’янське та Самар

  • міські пляжі Павлограда та Верхньодніпровська

  • пляжі міст Жовті Води, Зеленодольськ, Кривий Ріг на річках Інгулець та Саксагань

Офіційно пляжі області не відкриті.

Житомирська область

  • пляж для дорослих у Гідропарку Житомира

  • пляж у Звягелі на вул. Богуна, річка Случ

Івано-Франківська область

  • пляжі Івано-Франківська

  • пляжі селища Поляниця

Кіровоградська область

  • пляжі селища Новоархангельськ на річці Синюха

Львівська область

  • пляж на озері Молодіжне у Золочеві

  • міський пляж Моршина

  • пляж у Перемишлянах

  • пляж у селі Верещиця

  • пляжі у Гонятичах, Підберізцях і Коросному

  • пляж на озері Задорожнє у селі Вербіж

Миколаївська область

  • пляж "Райдуга" у Первомайську

  • пляжі Південноукраїнська

  • пляжі Нової Одеси

  • пляж "Стрілка" у Миколаєві

  • пляж "Чайка" у Миколаєві

Купання на водоймах області заборонене рішенням ОВА.

Одеса

  • "Відрада"

  • "Лузанівка"

  • "Аркадія"

  • "Дельфін"

  • 10-та станція Великого Фонтану

  • 13-та станція Великого Фонтану

  • 16-та станція Великого Фонтану

Чорноморськ

  • пляж "Центральний"

Також безпечною визнали воду на пляжах Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Полтавська область

  • Миргород - пляжі на річці Хорол;

  • Кобеляки - міські пляжі;

  • Кременчук - пляжі на річках Дніпро та Сухий Кагамлик;

  • Білики - пляжі на річці Ворскла;

  • Нові Санжари - пляжі на річці Ворскла;

  • Світлогірське - пляжі на Кам'янському водосховищі.

Рівненська область

  • Млинів (Дубенський район) - міський пляж;

  • Гоща (Рівненський район) - міський пляж;

  • Дубровиця (Сарненський район) - пляж на річці Горинь.

Тернопільська область

  • Залізці (Тернопільський район) - місцеві пляжі.

Хмельницька область

  • Красилів - міський пляж;

  • Ізяслав - пляж на річці Горинь;

  • Хмельницький - міські пляжі;

  • Шепетівка - міські пляжі;

  • Нетішин - міські пляжі;

  • Старокостянтинів - міські пляжі;

  • Велика Слобідка (Кам'янець-Подільський район) - пляж вілли "Дві ріки" на річці Мукша.

Черкаська область

  • Черкаси - міські пляжі;

  • Багачеве - міські пляжі.

Чернівецька область

  • Великий Кучурів - місцеві пляжі;

  • Бояни (Чернівецький район) - місцеві пляжі;

  • Магала (Чернівецький район) - місцеві пляжі.

Чернігівська область

  • Чернігів - міський пляж "Золотий берег".

Де не можна купатися

Через невідповідність води мікробіологічним показникам купання не рекомендують:

Вінницька область

  • пляжі "Хімік", "Гонти" та "Центральний" у Вінниці.

Житомирська область

  • міський пляж у Коростені.

Рівненська область

  • пляж озера Басів Кут у Рівному.

Тернопільська область

  • пляж у Хоросткові біля урочища Дубина.

Крім того, у Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано.

Через воєнний стан та безпекову ситуацію у 2026 році рекреаційні та оздоровчі зони на водних об'єктах не відкриватимуть у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

У МОЗ закликали відпочивати лише у спеціально визначених місцях для купання та стежити за оновленнями щодо якості води, адже погодні умови можуть впливати на її безпечність.

Нагадаємо, в Києві продовжує діяти рекомендація Ради оборони не відвідувати пляжі. Через воєнний стан та загрозу масових скупчень офіційний літній сезон у столиці цьогоріч оголошувати не будуть.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПляжіКиївОдесаДніпроМиколаївЗдоров'яМінстерство охорони здоров'я України