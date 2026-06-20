Сезон в самом разгаре, но купаться можно не везде: Минздрав назвал безопасные места

Проверки, проведенные с 11 по 17 июня, показали, что большинство исследованных водоемов соответствуют санитарным нормам, однако в нескольких регионах купание пока не рекомендуется.

По данным Минздрава, из 106 проб воды, отобранных в пределах официальных пляжных зон, пять не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим показателям. Это составляет 4,7% от общего количества исследований.

Где можно купаться

По состоянию на 18 июня безопасной для купания признана вода на пляжах в ряде регионов Украины.

Киев

Днепровский район

"Венеция"

"Радуга"

"Молодежный"

"Детский"

"Золотой"

"Пригородная слобода"

"Центральный"

"Чорторий" (парк "Муромец")

"Тельбин"

Деснянский район

"Радуга" (река Днепр)

"Троещина" (река Десенка)

Голосеевский район

"Галерный"

Оболонский район

"Остров Оболонь"

"Вербный"

"Пуща-Водица" (линии 5-7)

Официально пляжный сезон в Киеве не открыт.

Киевская область

детский пляж "Чайка" в поселке Чайка

городские пляжи Переяслава

пляж "Центральный" в Белой Церкви

Официально пляжи области не открыты.

Волынская область

Луцк (городские пляжи)

Ковель (пляжи на реке Турия)

Берестечко (пляжи на реке Стыр)

село Згораны Ковельского района

пляжи Шацкой общины на озере Свитязь

урочище Гряда

Днепр

"Сагайдак"

парк культуры и отдыха "Приднепровский"

пляж на Монастырском острове

Днепропетровская область

в районе набережной городов Каменское и Самар

городские пляжи Павлограда и Верхнеднепровска

пляжи городов Желтые Воды, Зеленодольск, Кривой Рог на реках Ингулец и Саксагань

Официально пляжи области не открыты.

Житомирская область

пляж для взрослых в Гидропарке Житомира

пляж в Звягеле на ул. Богуна, река Случ

Ивано-Франковская область

пляжи Ивано-Франковска

пляжи поселка Поляница

Кировоградская область

пляжи поселка Новоархангельск на реке Синюха

Львовская область

пляж на озере Молодежное в Золочеве

городской пляж Моршина

пляж в Перемышлянах

пляж в селе Верещица

пляжи в Гонятичах, Подберизцах и Коросном

пляж на озере Задорожное в селе Вербиж

Николаевская область

пляж "Радуга" в Первомайске

пляжи Южноукраинска

пляжи Новой Одессы

пляж "Стрелка" в Николаеве

пляж "Чайка" в Николаеве

Купание в водоемах области запрещено решением ОГА.

Одесса

"Видрада"

"Лузановка"

"Аркадия"

"Дельфин"

10-я станция Большого Фонтана

13-я станция Большого Фонтана

16-я станция Большого Фонтана

Черноморск

пляж "Центральный"

Также безопасной признали воду на пляжах Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

Полтавская область

Миргород - пляжи на реке Хорол;

Кобеляки - городские пляжи;

Кременчуг - пляжи на реках Днепр и Сухой Кагамлык;

Белики - пляжи на реке Ворскла;

Новые Санжары - пляжи на реке Ворскла;

Светлогорское - пляжи на Каменском водохранилище.

Ровенская область

Млинов (Дубенский район) - городской пляж;

Гоща (Ровенский район) - городской пляж;

Дубровица (Сарненский район) - пляж на реке Горынь.

Тернопольская область

Залезцы (Тернопольский район) - местные пляжи.

Хмельницкая область

Красилов - городской пляж;

Изяслав - пляж на реке Горынь;

Хмельницкий - городские пляжи;

Шепетовка - городские пляжи;

Нетишин - городские пляжи;

Староконстантинов - городские пляжи;

Великая Слободка (Каменец-Подольский район) - пляж виллы "Две реки" на реке Мукша.

Черкасская область

Черкассы - городские пляжи;

Багачево - городские пляжи.

Черновицкая область

Великий Кучуров - местные пляжи;

Бояны (Черновицкий район) - местные пляжи;

Магала (Черновицкий район) - местные пляжи.

Черниговская область

Чернигов - городской пляж "Золотой берег".

Где нельзя купаться

Из-за несоответствия воды микробиологическим показателям купание не рекомендуется:

Винницкая область

пляжи "Химик", "Гонты" и "Центральный" в Виннице.

Житомирская область

городской пляж в Коростене.

Ровенская область

пляж озера Басов Кут в Ровно.

Тернопольская область

пляж в Хоросткове возле урочища Дубина.

Кроме того, в Закарпатской, Одесской и Сумской областях официальных речных пляжей не зарегистрировано.

В связи с введением военного положения и сложившейся ситуацией с безопасностью в 2026 году зоны отдыха и оздоровления на водных объектах не будут открываться в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

В Минздраве призвали отдыхать только в специально отведенных местах для купания и следить за обновлениями о качестве воды, ведь погодные условия могут влиять на ее безопасность.