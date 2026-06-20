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Сезон в самом разгаре, но купаться можно не везде: Минздрав назвал безопасные места

13:14 20.06.2026 Сб
4 мин
Проверьте, попал ли пляж в вашем городе в список безопасных для купания
aimg Мария Науменко
Фото: отдыхающие на одном из пляжей Одессы в летний сезон (Getty Images)

Новые результаты лабораторных исследований показали, на каких пляжах вода соответствует нормам, а где купаться не стоит.

Проверки, проведенные с 11 по 17 июня, показали, что большинство исследованных водоемов соответствуют санитарным нормам, однако в нескольких регионах купание пока не рекомендуется.

По данным Минздрава, из 106 проб воды, отобранных в пределах официальных пляжных зон, пять не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим показателям. Это составляет 4,7% от общего количества исследований.

Где можно купаться

По состоянию на 18 июня безопасной для купания признана вода на пляжах в ряде регионов Украины.

Киев

Днепровский район

  • "Венеция"

  • "Радуга"

  • "Молодежный"

  • "Детский"

  • "Золотой"

  • "Пригородная слобода"

  • "Центральный"

  • "Чорторий" (парк "Муромец")

  • "Тельбин"

Деснянский район

  • "Радуга" (река Днепр)

  • "Троещина" (река Десенка)

Голосеевский район

  • "Галерный"

Оболонский район

  • "Остров Оболонь"

  • "Вербный"

  • "Пуща-Водица" (линии 5-7)

Официально пляжный сезон в Киеве не открыт.

Киевская область

  • детский пляж "Чайка" в поселке Чайка

  • городские пляжи Переяслава

  • пляж "Центральный" в Белой Церкви

Официально пляжи области не открыты.

Волынская область

  • Луцк (городские пляжи)

  • Ковель (пляжи на реке Турия)

  • Берестечко (пляжи на реке Стыр)

  • село Згораны Ковельского района

  • пляжи Шацкой общины на озере Свитязь

  • урочище Гряда

Днепр

  • "Сагайдак"

  • парк культуры и отдыха "Приднепровский"

  • пляж на Монастырском острове

Днепропетровская область

  • в районе набережной городов Каменское и Самар

  • городские пляжи Павлограда и Верхнеднепровска

  • пляжи городов Желтые Воды, Зеленодольск, Кривой Рог на реках Ингулец и Саксагань

Официально пляжи области не открыты.

Житомирская область

  • пляж для взрослых в Гидропарке Житомира

  • пляж в Звягеле на ул. Богуна, река Случ

Ивано-Франковская область

  • пляжи Ивано-Франковска

  • пляжи поселка Поляница

Кировоградская область

  • пляжи поселка Новоархангельск на реке Синюха

Львовская область

  • пляж на озере Молодежное в Золочеве

  • городской пляж Моршина

  • пляж в Перемышлянах

  • пляж в селе Верещица

  • пляжи в Гонятичах, Подберизцах и Коросном

  • пляж на озере Задорожное в селе Вербиж

Николаевская область

  • пляж "Радуга" в Первомайске

  • пляжи Южноукраинска

  • пляжи Новой Одессы

  • пляж "Стрелка" в Николаеве

  • пляж "Чайка" в Николаеве

Купание в водоемах области запрещено решением ОГА.

Одесса

  • "Видрада"

  • "Лузановка"

  • "Аркадия"

  • "Дельфин"

  • 10-я станция Большого Фонтана

  • 13-я станция Большого Фонтана

  • 16-я станция Большого Фонтана

Черноморск

  • пляж "Центральный"

Также безопасной признали воду на пляжах Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

Полтавская область

  • Миргород - пляжи на реке Хорол;

  • Кобеляки - городские пляжи;

  • Кременчуг - пляжи на реках Днепр и Сухой Кагамлык;

  • Белики - пляжи на реке Ворскла;

  • Новые Санжары - пляжи на реке Ворскла;

  • Светлогорское - пляжи на Каменском водохранилище.

Ровенская область

  • Млинов (Дубенский район) - городской пляж;

  • Гоща (Ровенский район) - городской пляж;

  • Дубровица (Сарненский район) - пляж на реке Горынь.

Тернопольская область

  • Залезцы (Тернопольский район) - местные пляжи.

Хмельницкая область

  • Красилов - городской пляж;

  • Изяслав - пляж на реке Горынь;

  • Хмельницкий - городские пляжи;

  • Шепетовка - городские пляжи;

  • Нетишин - городские пляжи;

  • Староконстантинов - городские пляжи;

  • Великая Слободка (Каменец-Подольский район) - пляж виллы "Две реки" на реке Мукша.

Черкасская область

  • Черкассы - городские пляжи;

  • Багачево - городские пляжи.

Черновицкая область

  • Великий Кучуров - местные пляжи;

  • Бояны (Черновицкий район) - местные пляжи;

  • Магала (Черновицкий район) - местные пляжи.

Черниговская область

  • Чернигов - городской пляж "Золотой берег".

Где нельзя купаться

Из-за несоответствия воды микробиологическим показателям купание не рекомендуется:

Винницкая область

  • пляжи "Химик", "Гонты" и "Центральный" в Виннице.

Житомирская область

  • городской пляж в Коростене.

Ровенская область

  • пляж озера Басов Кут в Ровно.

Тернопольская область

  • пляж в Хоросткове возле урочища Дубина.

Кроме того, в Закарпатской, Одесской и Сумской областях официальных речных пляжей не зарегистрировано.

В связи с введением военного положения и сложившейся ситуацией с безопасностью в 2026 году зоны отдыха и оздоровления на водных объектах не будут открываться в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

В Минздраве призвали отдыхать только в специально отведенных местах для купания и следить за обновлениями о качестве воды, ведь погодные условия могут влиять на ее безопасность.

Напомним, что в Киеве по-прежнему действует рекомендация Совета обороны воздерживаться от посещения пляжей. В связи с введением военного положения и угрозой массовых скоплений людей официальный летний сезон в столице в этом году объявлять не будут.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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