Сезон у розпалі, але купатися можна не всюди: МОЗ назвало безпечні місця

Нові результати лабораторних досліджень показали, на яких пляжах вода відповідає нормам, а де купатися не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України .

Перевірки, проведені з 11 по 17 червня, показали, що більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у кількох регіонах купання поки не рекомендують.

За даними МОЗ, із 106 проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон, п'ять не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками. Це становить 4,7% від загальної кількості досліджень.

Де можна купатися

Станом на 18 червня безпечною для купання визнано воду на пляжах у низці регіонів України.

Київ

Дніпровський район

"Венеція"

"Веселка"

"Молодіжний"

"Дитячий"

"Золотий"

"Передмістна слобідка"

"Центральний"

"Чорторий" (парк "Муромець")

"Тельбін"

Деснянський район

"Райдуга" (річка Дніпро)

"Троєщина" (річка Десенка)

Голосіївський район

"Галерний"

Оболонський район

"Острів Оболонь"

"Вербний"

"Пуща-Водиця" (лінії 5-7)

Офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Київська область

дитячий пляж "Чайка" у селищі Чайка

міські пляжі Переяслава

пляж "Центральний" у Білій Церкві

Офіційно пляжі області не відкриті.

Волинська область

Луцьк (міські пляжі)

Ковель (пляжі на річці Турія)

Берестечко (пляжі на річці Стир)

село Згорани Ковельського району

пляжі Шацької громади на озері Світязь

урочище Гряда

Дніпро

"Сагайдак"

парк культури та відпочинку "Придніпровський"

пляж на Монастирському острові

Дніпропетровська область

у зоні набережної міст Кам’янське та Самар

міські пляжі Павлограда та Верхньодніпровська

пляжі міст Жовті Води, Зеленодольськ, Кривий Ріг на річках Інгулець та Саксагань

Офіційно пляжі області не відкриті.

Житомирська область

пляж для дорослих у Гідропарку Житомира

пляж у Звягелі на вул. Богуна, річка Случ

Івано-Франківська область

пляжі Івано-Франківська

пляжі селища Поляниця

Кіровоградська область

пляжі селища Новоархангельськ на річці Синюха

Львівська область

пляж на озері Молодіжне у Золочеві

міський пляж Моршина

пляж у Перемишлянах

пляж у селі Верещиця

пляжі у Гонятичах, Підберізцях і Коросному

пляж на озері Задорожнє у селі Вербіж

Миколаївська область

пляж "Райдуга" у Первомайську

пляжі Південноукраїнська

пляжі Нової Одеси

пляж "Стрілка" у Миколаєві

пляж "Чайка" у Миколаєві

Купання на водоймах області заборонене рішенням ОВА.

Одеса

"Відрада"

"Лузанівка"

"Аркадія"

"Дельфін"

10-та станція Великого Фонтану

13-та станція Великого Фонтану

16-та станція Великого Фонтану

Чорноморськ

пляж "Центральний"

Також безпечною визнали воду на пляжах Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Полтавська область

Миргород - пляжі на річці Хорол;

Кобеляки - міські пляжі;

Кременчук - пляжі на річках Дніпро та Сухий Кагамлик;

Білики - пляжі на річці Ворскла;

Нові Санжари - пляжі на річці Ворскла;

Світлогірське - пляжі на Кам'янському водосховищі.

Рівненська область

Млинів (Дубенський район) - міський пляж;

Гоща (Рівненський район) - міський пляж;

Дубровиця (Сарненський район) - пляж на річці Горинь.

Тернопільська область

Залізці (Тернопільський район) - місцеві пляжі.

Хмельницька область

Красилів - міський пляж;

Ізяслав - пляж на річці Горинь;

Хмельницький - міські пляжі;

Шепетівка - міські пляжі;

Нетішин - міські пляжі;

Старокостянтинів - міські пляжі;

Велика Слобідка (Кам'янець-Подільський район) - пляж вілли "Дві ріки" на річці Мукша.

Черкаська область

Черкаси - міські пляжі;

Багачеве - міські пляжі.

Чернівецька область

Великий Кучурів - місцеві пляжі;

Бояни (Чернівецький район) - місцеві пляжі;

Магала (Чернівецький район) - місцеві пляжі.

Чернігівська область

Чернігів - міський пляж "Золотий берег".

Де не можна купатися

Через невідповідність води мікробіологічним показникам купання не рекомендують:

Вінницька область

пляжі "Хімік", "Гонти" та "Центральний" у Вінниці.

Житомирська область

міський пляж у Коростені.

Рівненська область

пляж озера Басів Кут у Рівному.

Тернопільська область

пляж у Хоросткові біля урочища Дубина.

Крім того, у Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано.

Через воєнний стан та безпекову ситуацію у 2026 році рекреаційні та оздоровчі зони на водних об'єктах не відкриватимуть у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

У МОЗ закликали відпочивати лише у спеціально визначених місцях для купання та стежити за оновленнями щодо якості води, адже погодні умови можуть впливати на її безпечність.