Сезон у розпалі, але купатися можна не всюди: МОЗ назвало безпечні місця
Нові результати лабораторних досліджень показали, на яких пляжах вода відповідає нормам, а де купатися не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Перевірки, проведені з 11 по 17 червня, показали, що більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у кількох регіонах купання поки не рекомендують.
За даними МОЗ, із 106 проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон, п'ять не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками. Це становить 4,7% від загальної кількості досліджень.
Де можна купатися
Станом на 18 червня безпечною для купання визнано воду на пляжах у низці регіонів України.
Київ
Дніпровський район
-
"Венеція"
-
"Веселка"
-
"Молодіжний"
-
"Дитячий"
-
"Золотий"
-
"Передмістна слобідка"
-
"Центральний"
-
"Чорторий" (парк "Муромець")
-
"Тельбін"
Деснянський район
-
"Райдуга" (річка Дніпро)
-
"Троєщина" (річка Десенка)
Голосіївський район
-
"Галерний"
Оболонський район
-
"Острів Оболонь"
-
"Вербний"
-
"Пуща-Водиця" (лінії 5-7)
Офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.
Київська область
-
дитячий пляж "Чайка" у селищі Чайка
-
міські пляжі Переяслава
-
пляж "Центральний" у Білій Церкві
Офіційно пляжі області не відкриті.
Волинська область
-
Луцьк (міські пляжі)
-
Ковель (пляжі на річці Турія)
-
Берестечко (пляжі на річці Стир)
-
село Згорани Ковельського району
-
пляжі Шацької громади на озері Світязь
-
урочище Гряда
Дніпро
-
"Сагайдак"
-
парк культури та відпочинку "Придніпровський"
-
пляж на Монастирському острові
Дніпропетровська область
-
у зоні набережної міст Кам’янське та Самар
-
міські пляжі Павлограда та Верхньодніпровська
-
пляжі міст Жовті Води, Зеленодольськ, Кривий Ріг на річках Інгулець та Саксагань
Офіційно пляжі області не відкриті.
Житомирська область
-
пляж для дорослих у Гідропарку Житомира
-
пляж у Звягелі на вул. Богуна, річка Случ
Івано-Франківська область
-
пляжі Івано-Франківська
-
пляжі селища Поляниця
Кіровоградська область
-
пляжі селища Новоархангельськ на річці Синюха
Львівська область
-
пляж на озері Молодіжне у Золочеві
-
міський пляж Моршина
-
пляж у Перемишлянах
-
пляж у селі Верещиця
-
пляжі у Гонятичах, Підберізцях і Коросному
-
пляж на озері Задорожнє у селі Вербіж
Миколаївська область
-
пляж "Райдуга" у Первомайську
-
пляжі Південноукраїнська
-
пляжі Нової Одеси
-
пляж "Стрілка" у Миколаєві
-
пляж "Чайка" у Миколаєві
Купання на водоймах області заборонене рішенням ОВА.
Одеса
-
"Відрада"
-
"Лузанівка"
-
"Аркадія"
-
"Дельфін"
-
10-та станція Великого Фонтану
-
13-та станція Великого Фонтану
-
16-та станція Великого Фонтану
Чорноморськ
-
пляж "Центральний"
Також безпечною визнали воду на пляжах Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.
Полтавська область
-
Миргород - пляжі на річці Хорол;
-
Кобеляки - міські пляжі;
-
Кременчук - пляжі на річках Дніпро та Сухий Кагамлик;
-
Білики - пляжі на річці Ворскла;
-
Нові Санжари - пляжі на річці Ворскла;
-
Світлогірське - пляжі на Кам'янському водосховищі.
Рівненська область
-
Млинів (Дубенський район) - міський пляж;
-
Гоща (Рівненський район) - міський пляж;
-
Дубровиця (Сарненський район) - пляж на річці Горинь.
Тернопільська область
-
Залізці (Тернопільський район) - місцеві пляжі.
Хмельницька область
-
Красилів - міський пляж;
-
Ізяслав - пляж на річці Горинь;
-
Хмельницький - міські пляжі;
-
Шепетівка - міські пляжі;
-
Нетішин - міські пляжі;
-
Старокостянтинів - міські пляжі;
-
Велика Слобідка (Кам'янець-Подільський район) - пляж вілли "Дві ріки" на річці Мукша.
Черкаська область
-
Черкаси - міські пляжі;
-
Багачеве - міські пляжі.
Чернівецька область
-
Великий Кучурів - місцеві пляжі;
-
Бояни (Чернівецький район) - місцеві пляжі;
-
Магала (Чернівецький район) - місцеві пляжі.
Чернігівська область
-
Чернігів - міський пляж "Золотий берег".
Де не можна купатися
Через невідповідність води мікробіологічним показникам купання не рекомендують:
Вінницька область
-
пляжі "Хімік", "Гонти" та "Центральний" у Вінниці.
Житомирська область
-
міський пляж у Коростені.
Рівненська область
-
пляж озера Басів Кут у Рівному.
Тернопільська область
-
пляж у Хоросткові біля урочища Дубина.
Крім того, у Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано.
Через воєнний стан та безпекову ситуацію у 2026 році рекреаційні та оздоровчі зони на водних об'єктах не відкриватимуть у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.
У МОЗ закликали відпочивати лише у спеціально визначених місцях для купання та стежити за оновленнями щодо якості води, адже погодні умови можуть впливати на її безпечність.
Нагадаємо, в Києві продовжує діяти рекомендація Ради оборони не відвідувати пляжі. Через воєнний стан та загрозу масових скупчень офіційний літній сезон у столиці цьогоріч оголошувати не будуть.
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