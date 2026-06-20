Сезон в самом разгаре, но купаться можно не везде: Минздрав назвал безопасные места
Новые результаты лабораторных исследований показали, на каких пляжах вода соответствует нормам, а где купаться не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Проверки, проведенные с 11 по 17 июня, показали, что большинство исследованных водоемов соответствуют санитарным нормам, однако в нескольких регионах купание пока не рекомендуется.
По данным Минздрава, из 106 проб воды, отобранных в пределах официальных пляжных зон, пять не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим показателям. Это составляет 4,7% от общего количества исследований.
Где можно купаться
По состоянию на 18 июня безопасной для купания признана вода на пляжах в ряде регионов Украины.
Киев
Днепровский район
-
"Венеция"
-
"Радуга"
-
"Молодежный"
-
"Детский"
-
"Золотой"
-
"Пригородная слобода"
-
"Центральный"
-
"Чорторий" (парк "Муромец")
-
"Тельбин"
Деснянский район
-
"Радуга" (река Днепр)
-
"Троещина" (река Десенка)
Голосеевский район
-
"Галерный"
Оболонский район
-
"Остров Оболонь"
-
"Вербный"
-
"Пуща-Водица" (линии 5-7)
Официально пляжный сезон в Киеве не открыт.
Киевская область
-
детский пляж "Чайка" в поселке Чайка
-
городские пляжи Переяслава
-
пляж "Центральный" в Белой Церкви
Официально пляжи области не открыты.
Волынская область
-
Луцк (городские пляжи)
-
Ковель (пляжи на реке Турия)
-
Берестечко (пляжи на реке Стыр)
-
село Згораны Ковельского района
-
пляжи Шацкой общины на озере Свитязь
-
урочище Гряда
Днепр
-
"Сагайдак"
-
парк культуры и отдыха "Приднепровский"
-
пляж на Монастырском острове
Днепропетровская область
-
в районе набережной городов Каменское и Самар
-
городские пляжи Павлограда и Верхнеднепровска
-
пляжи городов Желтые Воды, Зеленодольск, Кривой Рог на реках Ингулец и Саксагань
Официально пляжи области не открыты.
Житомирская область
-
пляж для взрослых в Гидропарке Житомира
-
пляж в Звягеле на ул. Богуна, река Случ
Ивано-Франковская область
-
пляжи Ивано-Франковска
-
пляжи поселка Поляница
Кировоградская область
-
пляжи поселка Новоархангельск на реке Синюха
Львовская область
-
пляж на озере Молодежное в Золочеве
-
городской пляж Моршина
-
пляж в Перемышлянах
-
пляж в селе Верещица
-
пляжи в Гонятичах, Подберизцах и Коросном
-
пляж на озере Задорожное в селе Вербиж
Николаевская область
-
пляж "Радуга" в Первомайске
-
пляжи Южноукраинска
-
пляжи Новой Одессы
-
пляж "Стрелка" в Николаеве
-
пляж "Чайка" в Николаеве
Купание в водоемах области запрещено решением ОГА.
Одесса
-
"Видрада"
-
"Лузановка"
-
"Аркадия"
-
"Дельфин"
-
10-я станция Большого Фонтана
-
13-я станция Большого Фонтана
-
16-я станция Большого Фонтана
Черноморск
-
пляж "Центральный"
Также безопасной признали воду на пляжах Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.
Полтавская область
-
Миргород - пляжи на реке Хорол;
-
Кобеляки - городские пляжи;
-
Кременчуг - пляжи на реках Днепр и Сухой Кагамлык;
-
Белики - пляжи на реке Ворскла;
-
Новые Санжары - пляжи на реке Ворскла;
-
Светлогорское - пляжи на Каменском водохранилище.
Ровенская область
-
Млинов (Дубенский район) - городской пляж;
-
Гоща (Ровенский район) - городской пляж;
-
Дубровица (Сарненский район) - пляж на реке Горынь.
Тернопольская область
-
Залезцы (Тернопольский район) - местные пляжи.
Хмельницкая область
-
Красилов - городской пляж;
-
Изяслав - пляж на реке Горынь;
-
Хмельницкий - городские пляжи;
-
Шепетовка - городские пляжи;
-
Нетишин - городские пляжи;
-
Староконстантинов - городские пляжи;
-
Великая Слободка (Каменец-Подольский район) - пляж виллы "Две реки" на реке Мукша.
Черкасская область
-
Черкассы - городские пляжи;
-
Багачево - городские пляжи.
Черновицкая область
-
Великий Кучуров - местные пляжи;
-
Бояны (Черновицкий район) - местные пляжи;
-
Магала (Черновицкий район) - местные пляжи.
Черниговская область
-
Чернигов - городской пляж "Золотой берег".
Где нельзя купаться
Из-за несоответствия воды микробиологическим показателям купание не рекомендуется:
Винницкая область
-
пляжи "Химик", "Гонты" и "Центральный" в Виннице.
Житомирская область
-
городской пляж в Коростене.
Ровенская область
-
пляж озера Басов Кут в Ровно.
Тернопольская область
-
пляж в Хоросткове возле урочища Дубина.
Кроме того, в Закарпатской, Одесской и Сумской областях официальных речных пляжей не зарегистрировано.
В связи с введением военного положения и сложившейся ситуацией с безопасностью в 2026 году зоны отдыха и оздоровления на водных объектах не будут открываться в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
В Минздраве призвали отдыхать только в специально отведенных местах для купания и следить за обновлениями о качестве воды, ведь погодные условия могут влиять на ее безопасность.
Напомним, что в Киеве по-прежнему действует рекомендация Совета обороны воздерживаться от посещения пляжей. В связи с введением военного положения и угрозой массовых скоплений людей официальный летний сезон в столице в этом году объявлять не будут.
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