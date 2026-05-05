Сезон полуниці почався: як не купити ягоду з нітратами та де це робити найбезпечніше

Головне: Місце покупки: Найбезпечніше обирати офіційні агропродовольчі ринки або магазини.

Де безпечніше купувати полуницю

У відомстві зазначають, що найбезпечніше купувати ягоди на офіційних агропродовольчих ринках або в магазинах і супермаркетах.

На ринках продукція проходить обов’язкову перевірку у державних лабораторіях. Там полуницю тестують, зокрема, на вміст нітратів та інших небезпечних речовин.

У магазинах покупці можуть отримати інформацію про походження продукції, постачальника та умови зберігання, що також важливо для безпеки.

Чому не варто купувати "з рук"

Стихійна торгівля - на узбіччях доріг або у невстановлених місцях - не передбачає жодного контролю. У таких випадках немає гарантій, що ягоди:

вирощені без надмірного використання добрив;

не містять підвищеного рівня нітратів;

правильно зберігалися та транспортувалися.

Як обрати якісні ягоди

Полуниця може накопичувати нітрати, особливо при інтенсивному використанні добрив. Це може бути небезпечно для здоров’я, зокрема для дітей.

Фахівці радять звертати увагу на зовнішній вигляд полуниці. Ягоди мають бути:

сухими та без пошкоджень;

однорідного кольору;

без ознак гниття;

із природним ароматом без сторонніх запахів.

Також варто уникати надто великих або неприродно яскравих ягід.

Перед вживанням полуницю обов’язково потрібно ретельно мити під проточною водою.