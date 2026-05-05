Сезон полуниці почався: як не купити ягоду з нітратами та де це робити найбезпечніше

В Україні вже почався сезон свіжих ягід й українці активно купують полуницю. Однак разом із користю вона може принести ризики для здоров'я.
РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу розповідає, як безпечно купувати ягоди.
У відомстві зазначають, що найбезпечніше купувати ягоди на офіційних агропродовольчих ринках або в магазинах і супермаркетах.
На ринках продукція проходить обов’язкову перевірку у державних лабораторіях. Там полуницю тестують, зокрема, на вміст нітратів та інших небезпечних речовин.
У магазинах покупці можуть отримати інформацію про походження продукції, постачальника та умови зберігання, що також важливо для безпеки.
Стихійна торгівля - на узбіччях доріг або у невстановлених місцях - не передбачає жодного контролю. У таких випадках немає гарантій, що ягоди:
Полуниця може накопичувати нітрати, особливо при інтенсивному використанні добрив. Це може бути небезпечно для здоров’я, зокрема для дітей.
Фахівці радять звертати увагу на зовнішній вигляд полуниці. Ягоди мають бути:
Також варто уникати надто великих або неприродно яскравих ягід.
Перед вживанням полуницю обов’язково потрібно ретельно мити під проточною водою.
