RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Сезон клубники начался: как не купить ягоду с нитратами и где это делать безопаснее всего

06:40 05.05.2026 Вт
3 мин
Выбор места покупки и внимательность к качеству продукции напрямую влияют на безопасность питания
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как безопасно покупать клубнику? (freepik.com)

В Украине уже начался сезон свежих ягод и украинцы активно покупают клубнику. Однако вместе с пользой она может принести риски для здоровья.

РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу рассказывает, как безопасно покупать ягоды.

Читайте также: Откуда в Украину везут первую клубнику и когда ждать обвала цен

Главное:

  • Место покупки: Безопаснее всего выбирать официальные агропродовольственные рынки или магазины.
  • Риски стихийной торговли: Покупка "с рук" на обочинах не гарантирует контроля за уровнем удобрений, нитратов и условиями хранения.
  • Признаки качества: Ягоды должны быть сухими, однородного цвета, без признаков гниения и иметь естественный аромат.
  • Предостережение: Следует избегать слишком больших и неестественно ярких ягод, поскольку они могут содержать избыток удобрений.
  • Обязательное действие: Перед употреблением клубнику необходимо тщательно промывать под проточной водой.

Где безопаснее покупать клубнику

В ведомстве отмечают, что безопаснее всего покупать ягоды на официальных агропродовольственных рынках или в магазинах и супермаркетах.

На рынках продукция проходит обязательную проверку в государственных лабораториях. Там клубнику тестируют, в частности, на содержание нитратов и других опасных веществ.

В магазинах покупатели могут получить информацию о происхождении продукции, поставщике и условиях хранения, что также важно для безопасности.

Почему не стоит покупать "с рук"

Стихийная торговля - на обочинах дорог или в неустановленных местах - не предусматривает никакого контроля. В таких случаях нет гарантий, что ягоды:

  • выращены без чрезмерного использования удобрений;
  • не содержат повышенного уровня нитратов;
  • правильно хранились и транспортировались.

Как выбрать качественные ягоды

Клубника может накапливать нитраты, особенно при интенсивном использовании удобрений. Это может быть опасно для здоровья, в частности для детей.

Специалисты советуют обращать внимание на внешний вид клубники. Ягоды должны быть:

  • сухими и без повреждений;
  • однородного цвета;
  • без признаков гниения;
  • с естественным ароматом без посторонних запахов.

Также следует избегать слишком больших или неестественно ярких ягод.

Перед употреблением клубнику обязательно нужно тщательно мыть под проточной водой.

Ранее РБК-Украина рассказывало о рисках отравлений и повышенного содержания нитратов в первых весенних овощах. Специалисты советуют покупать продукцию только в проверенных местах, обращать внимание на внешний вид и документы качества, а также обязательно мыть овощи, чтобы избежать вреда для здоровья.

Также мы писали, как отличить настоящие органические продукты от подделок. Ключевым признаком является специальная маркировка с государственным логотипом и кодом сертификации, а также наличие у продавца соответствующего сертификата. Покупателям советуют проверять эти данные перед покупкой.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДержпродспоживслужбаЗдоровьеЯгодыНитраты