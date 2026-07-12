Сезон лептоспірозу в Україні: що це за інфекція та як не підхопити її під час відпочинку

Літній сезон збільшує ризик зараження лептоспірозом. Найбільше випадків цієї хвороби в Україні реєструють тоді, коли люди активніше відпочивають біля водойм, працюють на присадибних ділянках або просто контактують із тваринами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
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Лептоспіроз - це зоонозна інфекція. Тобто її збудники у природі циркулюють переважно серед тварин, але здатні передаватися також і людині.
Згідно з інформацією МОЗ, за перші п'ять місяців 2026 року було зафіксовано вже 32 випадки захворювання на лептоспіроз.
Спеціалісти пояснили, що найбільше випадків лептоспірозу в Україні реєструється навесні та влітку, коли люди частіше:
"Саме тому в цей період особливо важливо дотримуватись простих правил профілактики", - зауважили в міністерстві.
В Україні основними джерелами збудника лептоспірозу вважаються:
У МОЗ пояснили, що збудник потрапляє в організм людини:
Найчастіше, за даними МОЗ, зараження лептоспірозом відбувається під час:
"Особливо небезпечною вода може бути після ураганів, повеней або сильних злив", - розповіли українцям.
Крім того, "підхопити" хворобу можна внаслідок:
Перші симптоми лептоспірозу з'являються зазвичай у період від 2 до 30 днів після зараження. Найчастіше - через 7-14 днів.
Найпоширеніші симптоми:
У МОЗ повідомили, що в більшості випадків - за умови своєчасного лікування - люди, які "підхопили" цю інфекцію, одужують.
Проте без належної медичної допомоги лептоспіроз може:
Йдеться, зокрема, про:
Щоб убезпечити себе під час відпочинку та у повсякденному житті - знизити ризик інфікування лептоспірозом - фахівці радять дотримуватись простих правил профілактики:
Тим, хто має собаку, необхідно щороку вакцинувати тварину проти лептоспірозу.
Крім того, українцям рекомендували не забувати про правила харчової безпеки:
"Пам'ятайте: дотримання цих простих рекомендацій допоможе значно знизити ризик зараження", - підсумували в МОЗ.
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