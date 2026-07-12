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Сезон лептоспірозу в Україні: що це за інфекція та як не підхопити її під час відпочинку

07:36 12.07.2026 Нд
4 хв
Без лікування хвороба може призвести до тяжких ускладнень і навіть загрожувати життю
aimg Ірина Костенко
Лептоспіроз можна "підхопити" під час звичайного відпочинку на природі (фото ілюстративне: Getty Images)

Літній сезон збільшує ризик зараження лептоспірозом. Найбільше випадків цієї хвороби в Україні реєструють тоді, коли люди активніше відпочивають біля водойм, працюють на присадибних ділянках або просто контактують із тваринами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Головне:

  • У чому небезпека: без належної медичної допомоги лептоспіроз може набути тяжкого перебігу та спричинити небезпечні для життя ускладнення.
  • Джерела інфекції: основними джерелами збудника лептоспірозу є сірі щури, польові миші, собаки та сільськогосподарські тварини.
  • Потрапляння в організм: людина може заразитись через пошкоджену шкіру (порізи, подряпини, садна) або через слизові оболонки (очі, ніс, рот).
  • Сезонність ризиків: в Україні лептоспіроз найчастіше реєструють навесні та влітку - після відпочинку біля водойм, робіт на городі, прямого контакту з тваринами та навіть вживання "інфікованих" харчових продуктів або води.
  • Найпоширеніші симптоми: лихоманка, озноб, головний чи м'язовий біль, блювота, діарея, почервоніння очей і пожовтіння шкіри (можуть з'явитися у період 2-30 днів після зараження).
  • Основні правила безпеки: купайтеся лише на офіційних пляжах, заклеюйте водонепроникним пластиром пошкодження на шкірі, не забувайте ретельно мити руки, вакцинуйте домашніх собак, не пийте "сиру" воду й обов'язково термічно обробляйте продукти.

Що таке лептоспіроз

Лептоспіроз - це зоонозна інфекція. Тобто її збудники у природі циркулюють переважно серед тварин, але здатні передаватися також і людині.

Згідно з інформацією МОЗ, за перші п'ять місяців 2026 року було зафіксовано вже 32 випадки захворювання на лептоспіроз.

Спеціалісти пояснили, що найбільше випадків лептоспірозу в Україні реєструється навесні та влітку, коли люди частіше:

  • відпочивають біля водойм;
  • працюють на присадибних ділянках;
  • контактують із тваринами.

"Саме тому в цей період особливо важливо дотримуватись простих правил профілактики", - зауважили в міністерстві.

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Як передається лептоспіроз

В Україні основними джерелами збудника лептоспірозу вважаються:

  • сірі щури;
  • польові миші;
  • собаки;
  • сільськогосподарські тварини.

У МОЗ пояснили, що збудник потрапляє в організм людини:

  • або через пошкоджену шкіру - порізи, подряпини, садна;
  • або через слизові оболонки - очі, ніс, рот.
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Коли зараження відбувається найчастіше

Найчастіше, за даними МОЗ, зараження лептоспірозом відбувається під час:

  • купання;
  • риболовлі у водоймах;
  • контакту із ґрунтом, забрудненим сечею інфікованих тварин.

"Особливо небезпечною вода може бути після ураганів, повеней або сильних злив", - розповіли українцям.

Крім того, "підхопити" хворобу можна внаслідок:

  • прямого контакту з біологічними рідинами заражених тварин (наприклад, під час догляду за хворою твариною);
  • вживання харчових продуктів або води, забруднених сечею інфікованих тварин;
  • укусів інфікованих гризунів.
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Які можуть бути симптоми

Перші симптоми лептоспірозу з'являються зазвичай у період від 2 до 30 днів після зараження. Найчастіше - через 7-14 днів.

Найпоширеніші симптоми:

  • висока температура (лихоманка);
  • озноб;
  • головний біль;
  • біль у м'язах;
  • блювота;
  • діарея;
  • почервоніння очей;
  • пожовтіння шкіри.
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Чим небезпечний лептоспіроз

У МОЗ повідомили, що в більшості випадків - за умови своєчасного лікування - люди, які "підхопили" цю інфекцію, одужують.

Проте без належної медичної допомоги лептоспіроз може:

  • набути тяжкого перебігу;
  • спричинити небезпечні для життя ускладнення.

Йдеться, зокрема, про:

  • ниркову недостатність;
  • менінгіт (запалення оболонок, що оточують мозок і спинний мозок);
  • печінкову недостатність;
  • ураження легень та утруднене дихання.
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Як знизити ризик інфікування

Щоб убезпечити себе під час відпочинку та у повсякденному житті - знизити ризик інфікування лептоспірозом - фахівці радять дотримуватись простих правил профілактики:

  • купатись лише у водоймах і на пляжах, де купання офіційно дозволене;
  • перед купанням - заклеювати порізи та садна водонепроникним пластиром;
  • після купання в річці чи озері - приймати душ, а якщо на тілі є порізи, садна або інші пошкодження шкіри - обробляти їх антисептиком;
  • ретельно мити руки проточною водою з милом після контакту з тваринами;
  • вживати заходів боротьби із гризунами в будинку та господарських приміщеннях.

Тим, хто має собаку, необхідно щороку вакцинувати тварину проти лептоспірозу.

Крім того, українцям рекомендували не забувати про правила харчової безпеки:

  • не вживати "сиру" воду - пити кип'ячену або бутельовану;
  • добре термічно обробляти м'ясо та інші продукти перед вживанням.

"Пам'ятайте: дотримання цих простих рекомендацій допоможе значно знизити ризик зараження", - підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти не можна їсти сирими (оскільки вони можуть нашкодити здоров'ю).

Крім того, ми пояснювали, яка помилка під час купання в спеку загрожує здоров'ю та навіть життю.

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