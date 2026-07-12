Сезон лептоспироза в Украине: что это за инфекция и как не подхватить ее во время отдыха

Летний сезон увеличивает риск заражения лептоспирозом. Больше всего случаев этой болезни в Украине регистрируют тогда, когда люди активнее отдыхают у водоемов, работают на приусадебных участках или просто контактируют с животными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
Лептоспироз - это зоонозная инфекция. То есть ее возбудители в природе циркулируют преимущественно среди животных, но способны передаваться также и человеку.
Согласно информации Минздрава, за первые пять месяцев 2026 года было зафиксировано уже 32 случая заболевания лептоспирозом.
Специалисты объяснили, что больше всего случаев лептоспироза в Украине регистрируется весной и летом, когда люди чаще:
"Именно поэтому в этот период особенно важно соблюдать простые правила профилактики", - отметили в министерстве.
В Украине основными источниками возбудителя лептоспироза считаются:
В Минздраве объяснили, что возбудитель попадает в организм человека:
Чаще всего, по данным Минздрава, заражение лептоспирозом происходит во время:
"Особо опасной вода может быть после ураганов, наводнений или сильных ливней", - рассказали украинцам.
Кроме того, "подхватить" болезнь можно вследствие:
Первые симптомы лептоспироза появляются обычно в период от 2 до 30 дней после заражения. Чаще всего - через 7-14 дней.
Самые распространенные симптомы:
В Минздраве сообщили, что в большинстве случаев - при своевременном лечении - люди, которые "подхватили" эту инфекцию, выздоравливают.
Однако без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может:
Речь идет, в частности, про:
Чтобы обезопасить себя во время отдыха и в повседневной жизни - снизить риск инфицирования лептоспирозом - специалисты советуют придерживаться простых правил профилактики:
Тем, у кого есть собака, необходимо ежегодно вакцинировать животное против лептоспироза.
Кроме того, украинцам рекомендовали не забывать о правилах пищевой безопасности:
"Помните: соблюдение этих простых рекомендаций поможет значительно снизить риск заражения", - подытожили в Минздраве.
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