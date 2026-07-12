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Сезон лептоспироза в Украине: что это за инфекция и как не подхватить ее во время отдыха

07:36 12.07.2026 Вс
4 мин
Без лечения болезнь может привести к тяжелым осложнениям и даже угрожать жизни
aimg Ирина Костенко
Лептоспироз можно "подхватить" во время обычного отдыха на природе (фото иллюстративное: Getty Images)

Летний сезон увеличивает риск заражения лептоспирозом. Больше всего случаев этой болезни в Украине регистрируют тогда, когда люди активнее отдыхают у водоемов, работают на приусадебных участках или просто контактируют с животными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Главное:

  • В чем опасность: без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может приобрести тяжелое течение и вызвать опасные для жизни осложнения.
  • Источники инфекции: основными источниками возбудителя лептоспироза являются серые крысы, полевые мыши, собаки и сельскохозяйственные животные.
  • Попадание в организм: человек может заразиться через поврежденную кожу (порезы, царапины, ссадины) или через слизистые оболочки (глаза, нос, рот).
  • Сезонность рисков: в Украине лептоспироз чаще всего регистрируют весной и летом - после отдыха у водоемов, работ на огороде, прямого контакта с животными и даже употребления "инфицированных" пищевых продуктов или воды.
  • Самые распространенные симптомы: лихорадка, озноб, головная или мышечная боль, рвота, диарея, покраснение глаз и пожелтение кожи (могут появиться в период 2-30 дней после заражения).
  • Основные правила безопасности: купайтесь только на официальных пляжах, заклеивайте водонепроницаемым пластырем повреждения на коже, не забывайте тщательно мыть руки, вакцинируйте домашних собак, не пейте "сырую" воду и обязательно термически обрабатывайте продукты.

Что такое лептоспироз

Лептоспироз - это зоонозная инфекция. То есть ее возбудители в природе циркулируют преимущественно среди животных, но способны передаваться также и человеку.

Согласно информации Минздрава, за первые пять месяцев 2026 года было зафиксировано уже 32 случая заболевания лептоспирозом.

Специалисты объяснили, что больше всего случаев лептоспироза в Украине регистрируется весной и летом, когда люди чаще:

  • отдыхают у водоемов;
  • работают на приусадебных участках;
  • контактируют с животными.

"Именно поэтому в этот период особенно важно соблюдать простые правила профилактики", - отметили в министерстве.

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Как передается лептоспироз

В Украине основными источниками возбудителя лептоспироза считаются:

  • серые крысы;
  • полевые мыши;
  • собаки;
  • сельскохозяйственные животные.

В Минздраве объяснили, что возбудитель попадает в организм человека:

  • либо через поврежденную кожу - порезы, царапины, ссадины;
  • либо через слизистые оболочки - глаза, нос, рот.
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Когда заражение происходит чаще всего

Чаще всего, по данным Минздрава, заражение лептоспирозом происходит во время:

  • купания;
  • рыбалки в водоемах;
  • контакта с почвой, загрязненной мочой инфицированных животных.

"Особо опасной вода может быть после ураганов, наводнений или сильных ливней", - рассказали украинцам.

Кроме того, "подхватить" болезнь можно вследствие:

  • прямого контакта с биологическими жидкостями зараженных животных (например, при уходе за больным животным);
  • употребления пищевых продуктов или воды, загрязненных мочой инфицированных животных;
  • укусов инфицированных грызунов
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Какие могут быть симптомы

Первые симптомы лептоспироза появляются обычно в период от 2 до 30 дней после заражения. Чаще всего - через 7-14 дней.

Самые распространенные симптомы:

  • высокая температура (лихорадка);
  • озноб;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • рвота;
  • диарея;
  • покраснение глаз;
  • пожелтение кожи.
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Чем опасен лептоспироз

В Минздраве сообщили, что в большинстве случаев - при своевременном лечении - люди, которые "подхватили" эту инфекцию, выздоравливают.

Однако без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может:

  • приобрести тяжелое течение;
  • вызвать опасные для жизни осложнения.

Речь идет, в частности, про:

  • почечную недостаточность;
  • менингит (воспаление оболочек, окружающих мозг и спинной мозг);
  • печеночную недостаточность;
  • поражение легких и затрудненное дыхание.
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Как снизить риск инфицирования

Чтобы обезопасить себя во время отдыха и в повседневной жизни - снизить риск инфицирования лептоспирозом - специалисты советуют придерживаться простых правил профилактики:

  • купаться только в водоемах и на пляжах, где купание официально разрешено;
  • перед купанием - заклеивать порезы и ссадины водонепроницаемым пластырем;
  • после купания в реке или озере - принимать душ, а если на теле есть порезы, ссадины или другие повреждения кожи - обрабатывать их антисептиком;
  • тщательно мыть руки проточной водой с мылом после контакта с животными;
  • принимать меры по борьбе с грызунами в доме и хозяйственных помещениях.

Тем, у кого есть собака, необходимо ежегодно вакцинировать животное против лептоспироза.

Кроме того, украинцам рекомендовали не забывать о правилах пищевой безопасности:

  • не употреблять "сырую" воду - пить кипяченую или бутылированную;
  • хорошо термически обрабатывать мясо и другие продукты перед употреблением.

"Помните: соблюдение этих простых рекомендаций поможет значительно снизить риск заражения", - подытожили в Минздраве.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты нельзя есть сырыми (поскольку они могут навредить здоровью).

Кроме того, мы объясняли, какая ошибка при купании в жару угрожает здоровью и даже жизни.

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