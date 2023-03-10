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Сезон в Криму цього року буде гарячим і дуже спекотним, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що "до України потрібно ставитися не лише з повагою, а й з великим страхом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Василю Голованову.

"(Сезон в Криму цього року буде - ред.) гарячим і дуже спекотним. Україна пояснить, що до неї треба ставитися не тільки з повагою, а з великим страхом. Коли ти приходиш у наш дім, ти втричі більше заплатиш у фіналі", - сказав Подоляк.

За його словами, це буде виглядати дуже ефектно, бо увага країн з "нестабільними" режимами буде прикута до Криму.

"Вони побачать головне - справедливість завжди виглядає набагато ефектніше, ніж зло, навіть якщо це зло має триколор на лобі", - наголосив радник.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про необхідність зміни пріоритетів в стратегії деокупації Криму.

Він також наголосив, що не бачить іншого шляху звільнення тимчасово окупованого Криму, крім військового.

До того ж, за словами президента України Володимира Зеленського, лише деокупація Криму допоможе встановити мир в нашій країні.

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