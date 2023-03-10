Сезон в Криму цього року буде гарячим і дуже спекотним, - Подоляк

Цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що "до України потрібно ставитися не лише з повагою, а й з великим страхом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Василю Голованову.

"(Сезон в Криму цього року буде - ред.) гарячим і дуже спекотним. Україна пояснить, що до неї треба ставитися не тільки з повагою, а з великим страхом. Коли ти приходиш у наш дім, ти втричі більше заплатиш у фіналі", - сказав Подоляк.

За його словами, це буде виглядати дуже ефектно, бо увага країн з "нестабільними" режимами буде прикута до Криму.

"Вони побачать головне - справедливість завжди виглядає набагато ефектніше, ніж зло, навіть якщо це зло має триколор на лобі", - наголосив радник.