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Данілов попредив про необхідність зміни стратегії деокупації Криму

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Четвер 02 березня 2023 12:28
Данілов попредив про необхідність зміни стратегії деокупації Криму Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив про необхідність зміни пріоритетів в стратегії деокупації Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Данілова.

"Стратегія деокупації Криму - час нової редакції. Черговість засобів деокупації - політико-дипломатичних, військових, економічних тощо - вимагає зміни пріоритетів", - написав секретар РНБО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, лише деокупація Криму допоможе встановити мир в нашій країні.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Україна може звільнити Крим раніше, аніж Донецьк і Луганськ.

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