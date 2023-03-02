Данілов попредив про необхідність зміни стратегії деокупації Криму
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив про необхідність зміни пріоритетів в стратегії деокупації Криму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Данілова.
"Стратегія деокупації Криму - час нової редакції. Черговість засобів деокупації - політико-дипломатичних, військових, економічних тощо - вимагає зміни пріоритетів", - написав секретар РНБО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, лише деокупація Криму допоможе встановити мир в нашій країні.
За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Україна може звільнити Крим раніше, аніж Донецьк і Луганськ.
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