Сезон в Крыму в этом году будет горячим и очень жарким, - Подоляк

В этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что "к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Василию Голованову.

"(Сезон в Крыму в этом году будет - ред.) горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, а с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале", - сказал Подоляк.

По его словам, это будет выглядеть очень эффектно, потому что внимание стран с "нестабильными" режимами будет приковано к Крыму.

"Они увидят главное - справедливость всегда выглядит гораздо эффектнее, чем зло, даже если это зло имеет триколор на лбу", - подчеркнул советник.