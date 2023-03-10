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Сезон в Крыму в этом году будет горячим и очень жарким, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что "к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Василию Голованову.

"(Сезон в Крыму в этом году будет - ред.) горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, а с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале", - сказал Подоляк.

По его словам, это будет выглядеть очень эффектно, потому что внимание стран с "нестабильными" режимами будет приковано к Крыму.

"Они увидят главное - справедливость всегда выглядит гораздо эффектнее, чем зло, даже если это зло имеет триколор на лбу", - подчеркнул советник.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости смены приоритетов в стратегии деоккупации Крыма.

Он также подчеркнул, что не видит иного пути освобождения временно оккупированного Крыма, кроме военного .

К тому же, по словам президента Украины Владимира Зеленского , только деоккупация Крыма поможет установить мир в нашей стране.

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