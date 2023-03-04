Данілов про стратегію звільнення Криму: не бачу іншого шляху, крім військового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олексія Данілова в інтерв'ю для каналу ZAXID.NET .

За словами Данілова, враховуючи сьогоднішні обставини в питанні деокупації Криму, Україна вже не може керуватися стратегією, яка була прийнята 24 березня 2021 року. Тому вона потребує змін.

Він пояснив, що у попередній стратегії було декілька пунктів, зокрема військовий. Але в пріоритеті розглядався політико-дипломатичний шлях вирішення звільнення тимчасово окупованого Криму.

"Нам треба ухвалити відповідні документи, і за них має проголосувати Рада національної безпеки й оборони України. В даний період часу іншого шляху як військового у вирішенні звільнення Криму я не бачу", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що ухвалювати остаточне рішення будуть члени РНБО, і потрібно буде його інсталювати наказом президента.

"Ми відпрацьовуємо всі документи відносно тих процесів, які відбуваються в секторі безпеки і оборони України. Це один із них", - додав секретар РНБО

За його словами, таких документів є дуже багато.

"Коли говорять, що ми не готувались, просто дехто забув, що треба читати документи. Там все написано. Треба уважно читати й головне - виконувати. Якби всі рішення були бездоганні і їх виконали на 100%, ми мали б зовсім іншу ситуацію", - наголосив Данілов.



