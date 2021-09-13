Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться

Захворюваність "ковідом" в Україні зростає від тижня до тижня. Кабмін готує країну до переходу в жовту зону, але при цьому послабить обмеження для вакцинованих. Коли чекати сплеску захворюваності і які "поблажки" отримають щеплені українці – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Статистика захворюваності COVID-19 в Україні йде вгору вже вісім тижнів поспіль. Кількість нових випадків зараження повернулася до показників кінця травня і вже наближається до позначки в 4 тисячі. Експерти і чиновники побоюються, що такими темпами ми можемо досягти пікових цифр вже в жовтні або листопаді.

У Міністерстві охорони здоров'я вже попередили про те, що скоро посилять карантин і переведуть країну в жовту зону. Для вакцинованих і бізнесу, у якого щеплений персонал, готують поблажки. Їх не торкнеться більшість обмежень, що діють в різних зонах карантину. Такі зміни Кабмін може прийняти вже цього тижня.

В очікуванні піку

Один з тривожних індикаторів – це динаміка збільшення навантаження на систему охорони здоров'я в країні. Приріст госпіталізацій вже прискорюється до +20% на тиждень, підрахували в Київській школі економіки. А число пацієнтів, які потрапляють в лікарню, на третину перевищує виписки.

Ще один поганий сигнал – відсоток позитивних тестів. Він показує ступінь контролю над поширенням вірусу. Рекомендована норма ВООЗ – не більше 5%, граничний показник для зеленої зони – 4%. У більшості регіонів України він вже вище цих двох цифр, кажуть у KSE.

Чиновники та експерти стверджують, що епідситуація в країні поки не критична. Вона не розвивається вибуховими темпами, як це зовсім недавно було в Європі, але поступово погіршується.

В Україні зростає рівень госпіталізацій через "ковід" (фото: GettyImages)

Новий наплив хворих в Україні – це результат циркуляції дельта-штаму. Зараз він спричиняє більшість випадків інфікування, каже президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров. А оскільки цей варіант вірусу більш заразний і контагіозний, то, очевидно, що зростання продовжиться, вважає експерт.

"Дуже важко спрогнозувати, коли ми досягнемо піку захворюваності. Зростання кількості нових випадків під час цієї хвилі йде повільніше ніж в період попередньої, весняної. Це пов'язано з тим, що певна кількість людей вже перехворіла і з тим, що велика кількість українців вже вакциновані. Це сприяє уповільненню поширення вірусу", – сказав РБК-Україна Дубров.

Захворюваність в країні зростає непрогнозовано і неконтрольовано, вважає імунолог Борис Донськой. Якщо не вживати ніяких заходів, то піку хвилі Україна може досягти вже через 2-3 тижні, уточнив співрозмовник.

"Якщо будуть вводитися хоч якісь обмеження, то ми розтягнемо в часі це зростання – можливо, воно буде пізніше і не настільки гострим. А найкраще максимальним темпом прищепити пенсіонерів і людей з груп ризику. Тоді ми будемо мати пік захворюваності, але він не буде еквівалентно виражений у показниках смертності", – зазначив у розмові з виданням Донськой.

У Київській школі економіки вважають, що до середини вересня Україна за показниками вийде з жовтої зони карантину. Але конкретних прогнозів про те, коли країна зіткнеться з локдаунами, червоними зонами і піком, поки немає, говорить керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко. Все залежить від того, чи будуть в Україні такі ж вибухові темпи зростання хворих, як у Європі.

"Але це, швидше за все, друга половина жовтня – кінець листопада. Ці півтора місяця будуть найбільш напруженими в плані епідемії", – припустив Ганиченко.

Нові правила карантину

Представники влади оперують такими ж прогнозами. У МОЗ вже анонсували перехід України в жовтий рівень епіднебезпеки, який вводиться одночасно для всієї країни. Але до цього Кабмін збирається переглянути правила адаптивного карантину в жовтих і червоних зонах.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих до звичної. Більшість обмежень в жовтому і червоному рівнях не будуть застосовуватися, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нові норми зараз на фінальній стадії розробки. Кабмін може затвердити їх вже цього тижня, але вони вступлять в силу тільки через сім днів. Якраз за цей час держкомісія ТЕБ і НС ухвалить рішення про переведення країни в жовту зону.

"Пропозиція МОЗ – це зробити ослаблення карантинних обмежень для вакцинованих в жовтих і червоних зонах. Наприклад, якщо буде 80% щепленого персоналу в ТРЦ, то він не буде закриватися для вакцинованих відвідувачів", – сказав РБК-Україна голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Ковід-сертифікат дасть низку "поблажок" за посилення карантину (фото: Юлія Червінська / РБК-Україна)

Минулого тижня в МОЗ вже привідкрили деякі деталі нових правил. Міняти обмеження, що діють в різних зонах, не будуть, але вакциновані отримають багато поблажок.

Про що йде мова? Наприклад, зараз в жовтій зоні передбачені обмеження щодо заповненості культурних закладів, спортзалів і кінотеатрів. За даними РБК-Україна, Кабмін може дозволити їм не дотримуватися цієї умови, якщо у них буде щеплений персонал і вони будуть приймати у себе вакцинованих відвідувачів.

У жовтій зоні поблажки будуть поширюватися навіть на тих, у кого поки тільки одна доза щеплення. Який відсоток вакцинованих потрібен для того, щоби продовжити роботу без обмежень – 80 або 100 – це поки обговорюється.

Схожі норми уряд вже затвердив для навчальних закладів. Втім, наявна статистика свідчить про те, що в жовтій і червоній зоні більшість шкіл буде змушена закритися. За інформацією видання від джерел в Кабміні, з 1,3 млн співробітників освітніх закладів першу дозу отримали тільки 44%, а другу – 34%. Попри це вводити обов'язкові щеплення для них уряд не планує.

Більшість шкіл незабаром можуть знову піти на "дистанційку" (фото: GettyImages)

РБК-Україна розіслало запити в департаменти освіти всіх ОДА, щоб дізнатися, наскільки активно йде вакцинація педагогічних колективів. На момент виходу матеріалу ми отримали відповідь з Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Київської, Херсонської, Чернігівської і Чернівецької областей. Жоден із регіонів, судячи з отриманих даних, не уникне практично повсюдного повернення до "дистанційки".

Які пом'якшення будуть діяти в червоній зоні? Сценарій, до якого схиляється Кабмін, виглядає так. Ресторани, ТРЦ і всі ті заклади, які мали б закритися за старими правилами, зможуть продовжити роботу. Умова – вакцинація персоналу та обслуговування тільки щеплених відвідувачів. У червоній зоні одна доза вакцини вже не підійде – ні для персоналу, ні для відвідувачів. Який відсоток співробітників має бути щепленим – поки під питанням.

Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію. Для тих, хто поки отримав тільки одну дозу, введуть спеціальний жовтий сертифікат, для повного курсу щеплень він буде зеленим. Документи будуть доступні в додатку "Дія".

Паралельно в уряді роздумують над паперовою формою сертифіката для тих, хто не володіє смартфонами, а також над варіантом довідки для людей, що мають серйозні протипоказання до вакцинації. Для громадського транспорту поки таких нововведень не планують.

Усі ці нові правила почнуть діяти приблизно під кінець вересня, коли країну переведуть в жовту зону. Що стосується умов для червоного рівня, то до них слід готуватися на жовтень-листопад. Тоді, за оцінкою МОЗ, Україна може почати "червоніти".