ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сезон в чемпионате Испании могут недоиграть

Новости » Спорт     31.03.2020 - 10:30
Сезон в чемпионате Испании могут недоиграть
Фото: "Барселона" - "Реал" (facebook.com/LaLiga)

Это случится, если матчи не возобновятся 27 июня

Руководство чемпионата Испании установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон-2019/2020 будет прекращен. Об этом сообщает Marca.

Его закончат досрочно, если матчи не возобновятся к 27 июня. Однако клубы надеются начать игры раньше. В нынешних условиях вероятность того, что первенство возобновится в конце апреля или начале мая, маловероятна.

Командам осталось провести по 11 туров. Одной из крайних мер рассматривается вариант проведения заключительных матчей Примеры за четыре-пять недель, когда команды будут играть по три матча каждые семь дней.

Чемпионат Испании был бессрочно приостановлен 23 марта из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице лидирует "Барселона", на втором месте - мадридский "Реал".

Также в шаге от финала остановлен розыгрыш Кубка Испании. В решающем матче должны встретиться "Атлетик" из Бильбао и "Реал Сосьеда".

Напомним, пятерка ведущих футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум 4 млрд евро через паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 31 марта Италия продлевает карантин из-за коронавируса до 12 апреля
Новости Украины чемпионат ИспанииФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь