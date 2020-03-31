Сезон в чемпионате Испании могут недоиграть

Фото: "Барселона" - "Реал" (facebook.com/LaLiga)

Это случится, если матчи не возобновятся 27 июня

Руководство чемпионата Испании установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон-2019/2020 будет прекращен. Об этом сообщает Marca.

Его закончат досрочно, если матчи не возобновятся к 27 июня. Однако клубы надеются начать игры раньше. В нынешних условиях вероятность того, что первенство возобновится в конце апреля или начале мая, маловероятна.

Командам осталось провести по 11 туров. Одной из крайних мер рассматривается вариант проведения заключительных матчей Примеры за четыре-пять недель, когда команды будут играть по три матча каждые семь дней.

Чемпионат Испании был бессрочно приостановлен 23 марта из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице лидирует "Барселона", на втором месте - мадридский "Реал".

Также в шаге от финала остановлен розыгрыш Кубка Испании. В решающем матче должны встретиться "Атлетик" из Бильбао и "Реал Сосьеда".

Напомним, пятерка ведущих футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум 4 млрд евро через паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса.