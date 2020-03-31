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Сезон в чемпіонаті Іспанії можуть недограти

Новини » Спорт     31.03.2020 - 10:30
Сезон в чемпіонаті Іспанії можуть недограти
Фото: "Барселона" - "Реал" (facebook.com/LaLiga)

Це станеться, якщо матчі не поновляться 27 червня

Керівництво чемпіонату Іспанії встановило крайній термін, після досягнення якого поточний сезон-2019/2020 буде припинений. Про це повідомляє Marca.

Його закінчать достроково, якщо матчі не поновляться до 27 червня. Проте клуби сподіваються почати гри раніше. У нинішніх умовах ймовірність того, що першість поновиться в кінці квітня або початку травня, малоймовірна.

Командам залишилося провести по 11 турів. Одним з крайніх заходів розглядається варіант проведення заключних матчів Прімери за чотири-п'ять тижнів, коли команди гратимуть по три матчі кожні сім днів.

Чемпіонат Іспанії був безстроково припинений 23 березня через пандемію коронавірусу. У турнірній таблиці лідирує "Барселона", на другому місці - мадридський "Реал".

Також в кроці від фіналу зупинений розіграш Кубка Іспанії. У вирішальному матчі повинні зустрітися "Атлетик" з Більбао і "Реал Сосьеда".

Нагадаємо, п'ятірка провідних футбольних чемпіонатів Європи може втратити як мінімум 4 млрд євро через паузу в сезоні, пов'язану з пандемією коронавірусу.

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