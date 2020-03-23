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Все футбольные турниры Испании приостановлены на неопределенный срок

Новости » Спорт     23.03.2020 - 14:24
Все футбольные турниры Испании приостановлены на неопределенный срок
Фото: игроки "Барселоны" и "Реала" (facebook.com/LaLiga)

Повлиять на возобновление чемпионатов может лишь правительство

Руководство Ла Лига и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) объявили о приостановке всех турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

Соревнования не будут проводиться до дальнейшего уведомления властей Испании по улучшению эпидемиологической ситуации в стране.

Изначально в связи с распространением коронавируса были перенесены лишь два ближайших тура чемпионата Испании. Однако за последнее время ситуация в стране ухудшилась.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса чемпионат Испании могут завершить досрочно. На момент вынужденной паузы в Примере было сыграно 27 туров. Турнирную талицу возглавляет "Барселона", опережающая мадридский "Реал" на 2 очка. Из-за распространения инфекции каталонская команда решила приостановить любую активность на неопределенный срок.

Напомним, до начала мая было отложено возобновление чемпионата Англии.

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