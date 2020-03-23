Все футбольные турниры Испании приостановлены на неопределенный срок

Повлиять на возобновление чемпионатов может лишь правительство
Руководство Ла Лига и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) объявили о приостановке всех турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.
Соревнования не будут проводиться до дальнейшего уведомления властей Испании по улучшению эпидемиологической ситуации в стране.
OFICIAL La RFEF y @LaLiga ACUERDAN la suspensión de las competiciones profesionales hasta que las autoridades consideren que se pueden reanudar sin riesgo— RFEF (@rfef) March 23, 2020
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Изначально в связи с распространением коронавируса были перенесены лишь два ближайших тура чемпионата Испании. Однако за последнее время ситуация в стране ухудшилась.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса чемпионат Испании могут завершить досрочно. На момент вынужденной паузы в Примере было сыграно 27 туров. Турнирную талицу возглавляет "Барселона", опережающая мадридский "Реал" на 2 очка. Из-за распространения инфекции каталонская команда решила приостановить любую активность на неопределенный срок.
Напомним, до начала мая было отложено возобновление чемпионата Англии.