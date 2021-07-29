UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Съезд партии "Голос": делегаты выразили поддержку Рудык

Автор: Наталия Гурковская

В Киеве состоялся съезд партии "Голос". Делегаты выразили поддержку лидеру партии Кире Рудык.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление партии в Facebook.

На съезде Рудык отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии.

Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

Съезд политической партии "Голос" продолжает свою работу и перешел к рассмотрению других вопросов, важных для развития партии и заявленных в повестке дня.

Напомним, в середине июня половина нардепов "Голоса" заявила о создании нового объединения. В партии тогда заявили, что все вопросы внутренней партийной жизни любой партии должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кира РудикПартия Голоссъезд