Съезд партии "Голос": делегаты выразили поддержку Рудык

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление партии в Facebook.

На съезде Рудык отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии.

Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

Съезд политической партии "Голос" продолжает свою работу и перешел к рассмотрению других вопросов, важных для развития партии и заявленных в повестке дня.