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Рудык о ситуации в "Голосе": партия развивается, а все недоразумения решит съезд

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Киев, Среда 30 июня 2021 11:43
Рудык о ситуации в "Голосе": партия развивается, а все недоразумения решит съезд Фото: Кира Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык заявила, что политсила продолжает развиваться в либеральном направлении, а все недоразумения решит съезд партии, который состоится в конце июля.

Об этом Рудык сообщила в эфире на "5 канале".

"Мы начинали в парламенте с 20 народных депутатов. Затем состоялись местные выборы, сейчас "Голос" - партия с 26 ячейками, 350 депутатами по всей стране в местных советах. Нас поддерживает огромное количество партийцев и сторонников. Эта структура растет достаточно быстро и меняется, как и внутренние взаимоотношения в ней. Часто они сложные, но они выровняются. В этом поможет съезд в конце июля", - заявила Кира Рудык.

Она убеждена, что конфликты в любых структурах являются нормой, и в политике такие вещи являются публичными.

"Однако это свидетельствует, что партия является максимально демократической. Вы просто представьте какую-то другую партию, где такое было бы возможным", - прокомментировала нардеп.

Кроме того, Рудык сообщила, что пока о своем желании возглавить партию не заявил ни один политик.

"Сегодня не изменилась ни программа "Голоса", ни ценности, за которые мы стоим, ни голосования, которыми мы меняем нашу страну. Поэтому я смотрю с большим позитивом на то, куда мы движемся дальше. Переизбирать лидеров - нормально для демократических партий нелидерского типа. Конечно, вопрос будет решать съезд. Мы ждем, появятся ли вообще кандидаты для того, чтобы возглавить партию. Сейчас таких нет", - рассказала депутат.

Напомним, в середине июня половина нардепов "Голоса" заявила о создании нового объединения. В партии тогда заявили, что все вопросы внутренней партийной жизни любой партии должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии.

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