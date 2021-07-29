Съезд партии "Голос": делегаты выразили поддержку Рудык
В Киеве состоялся съезд партии "Голос". Делегаты выразили поддержку лидеру партии Кире Рудык.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление партии в Facebook.
На съезде Рудык отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии.
Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.
Съезд политической партии "Голос" продолжает свою работу и перешел к рассмотрению других вопросов, важных для развития партии и заявленных в повестке дня.
Напомним, в середине июня половина нардепов "Голоса" заявила о создании нового объединения. В партии тогда заявили, что все вопросы внутренней партийной жизни любой партии должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии.