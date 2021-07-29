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Съезд партии "Голос": делегаты выразили поддержку Рудык

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Киев, Четверг 29 июля 2021 13:47
Съезд партии "Голос": делегаты выразили поддержку Рудык Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве состоялся съезд партии "Голос". Делегаты выразили поддержку лидеру партии Кире Рудык.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление партии в Facebook.

На съезде Рудык отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии.

Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

Съезд политической партии "Голос" продолжает свою работу и перешел к рассмотрению других вопросов, важных для развития партии и заявленных в повестке дня.

Напомним, в середине июня половина нардепов "Голоса" заявила о создании нового объединения. В партии тогда заявили, что все вопросы внутренней партийной жизни любой партии должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии.

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Кира Рудик Партия Голос съезд
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