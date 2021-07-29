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З'їзд партії "Голос": делегати висловили підтримку Рудик

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Київ, Четвер 29 липня 2021 13:47
З'їзд партії "Голос": делегати висловили підтримку Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві відбувся з'їзд партії "Голос". Делегати висловили підтримку лідеру партії Кірі Рудик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву партії в Facebook.

На з'їзді Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії.

Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії. 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

З'їзд політичної партії "Голос" продовжує свою роботу та перейшов до розгляду інших питань, важливих для розвитку партії та заявлених у порядку денному.

Нагадаємо, у середині червня половина нардепів "Голосу" заявила про створення нового об'єднання. У партії тоді заявили, що всі питання внутрішнього партійного життя будь-якої партії мають вирішуватись відповідно до правил та процедур партії.

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