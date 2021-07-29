З'їзд партії "Голос": делегати висловили підтримку Рудик

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву партії в Facebook.

На з'їзді Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії.

Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії. 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

З'їзд політичної партії "Голос" продовжує свою роботу та перейшов до розгляду інших питань, важливих для розвитку партії та заявлених у порядку денному.