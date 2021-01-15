Сейшелы открыли границы для иностранцев с прививкой от COVID

Сейшельские острова открыли границы для всех иностранцев при условии, если приезжие получили полный курс вакцинации от COVID. Вакцинацию нужно подтверждать сертификатом.

Об этом заявил министр туризма Сильвестр Радегонде, передает Seychelles News Agency.

По его словам, помимо подтверждения вакцинации соответствующим сертификатом иностранец должен предъявить отрицательный результат ПЦР, сделанный не ранее чем за трое суток до приезда. В таком случае человека не будут помещать на карантин.

"Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма в первую очередь для небольших отелей, которые испытывают трудности. А также даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика", - пояснил Радегонде.

Ожидается, что с середины марта туристам нужен будет только отрицательный результат ПЦР, поскольку согласно правительственным планам до этого времени 70% местного населения получат вакцины, а Сейшельские острова - коллективный иммунитет.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского союза.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что такие сертификаты будут выдавать семейные врачи.