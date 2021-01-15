ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сейшелы открыли границы для иностранцев с прививкой от COVID

Виктория, Пятница 15 января 2021 12:23
Сейшелы открыли границы для иностранцев с прививкой от COVID
Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

Сейшельские острова открыли границы для всех иностранцев при условии, если приезжие получили полный курс вакцинации от COVID. Вакцинацию нужно подтверждать сертификатом.

Об этом заявил министр туризма Сильвестр Радегонде, передает Seychelles News Agency.

По его словам, помимо подтверждения вакцинации соответствующим сертификатом иностранец должен предъявить отрицательный результат ПЦР, сделанный не ранее чем за трое суток до приезда. В таком случае человека не будут помещать на карантин.

"Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма в первую очередь для небольших отелей, которые испытывают трудности. А также даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика", - пояснил Радегонде.

Ожидается, что с середины марта туристам нужен будет только отрицательный результат ПЦР, поскольку согласно правительственным планам до этого времени 70% местного населения получат вакцины, а Сейшельские острова - коллективный иммунитет.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского союза.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что такие сертификаты будут выдавать семейные врачи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество туризмвакцинацияCOVID-19

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь