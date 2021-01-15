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Сейшели відкрили кордони для іноземців з щепленням від COVID

Вікторія, П'ятниця 15 січня 2021 12:23
Сейшели відкрили кордони для іноземців з щепленням від COVID
Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

Сейшельські острови відкрили кордони для всіх іноземців за умови, якщо приїжджі отримали повний курс вакцинації від COVID. Вакцинацію треба підтверджувати сертифікатом.

Про це заявив міністр туризму Сильвестр Радегонде, передає Seychelles News Agency.

За його словами, крім підтвердження вакцинації відповідним сертифікатом іноземець має пред'явити негативний результат ПЛР, зроблений не раніше ніж за три доби до приїзду. У такому разі особу не будуть поміщати на карантин.

"Ми сподіваємося, що це відкриє індустрію туризму в першу чергу для невеликих готелів, які відчувають труднощі. А також дасть поштовх, якого відчайдушно потребує наша економіка", - пояснив Радегонде.

Очікується, що з середини березня туристам потрібен буде лише негативний результат ПЛР, оскільки згідно з урядовими планами, до цього часу 70% місцевого населення отримають вакцини, а Сейшельські острови - колективний імунітет.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само, як і громадяни Європейського союзу.

А головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що такі сертифікати будуть видавати сімейні лікарі.

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