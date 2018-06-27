Премьер-министр Польши предлагает пересмотреть скандальный закон об ИНП

Моравецкий предлагает исключить уголовную ответственность за обвинение поляков в преступлениях нацистов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступает за исключение нормы об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны, которая содержится в скандальном законе об Институте национальной памяти. Об этом глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил в интервью "Польскому радио".

"Мы хотим исключить из закона поправку об уголовной ответственности, которая отвлекает внимание от цели закона. Следует помнить, что эта цель состояла в том, чтобы защитить доброе имя Польши и историческую правду", - отметил Дворчик.

Он уточнил, что речь идет об отмене уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. Согласно закону, наказуемой стала формулировка "польские лагеря смерти", которая относится к нацистским концлагерям на территории Польши. По мнению Дворчика, с точки зрения "защиты исторической правды" штрафы являются более эффективным наказанием.

Напомним, ранее Польша выдвинула условия для возобновления сотрудничества с Институтом национальной памяти Украины.