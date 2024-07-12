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Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар

Фото: Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сейм Польщі у п’ятницю, 12 липня, ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, яких депортувала з Криму радянська влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Як повідомляється, за резолюцію проголосували 414 депутатів, 16 виступили проти, ще двоє утрималися.

Як зазначається у резолюції, вранці 18 травня 1944 року влада СРСР розпочала депортацію кримських татар з Кримського півострова. Протягом трьох днів майже 200 тисяч чоловіків, жінок і дітей зігнали у вагони для худоби та в нелюдських умовах депортували до Середньої Азії та Сибіру.

У резолюції ноголошується, що "депортація кримських татар з Криму в 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу".

"Пам'ять жертв радянського геноциду Україна вшановує 18 травня - Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року", - йдеться у документі.

Також у резолюції нагадується, що у 2014 році, через 70 років після цього злочину, Росія незаконно анексувала Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, які є частиною України, а потім почала систематично переслідувати кримських татар, які проживають на півострові. 

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.

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