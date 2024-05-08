Шуляк: Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноцид

Верховна рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"80 років тому за наказом російського диктатора було розпочато депортацію кримських татар з рідного півострова. Радянська влада депортувала з півострова понад 200 тисяч кримських татар. Товарними вагонами їх вивезли до Сибіру та Середньої Азії. За кілька днів увесь кримськотатарський народ був позбавлений Батьківщини", - нагадала Шуляк.

Нардеп також наголосила, що сьогодні РФ повторює злочини проти кримськотатарського народу, розпочаті в травні 1944 року тоталітарним комуністичним режимом.

"Переслідування кримських татар в Криму рф почала 2014 року після тимчасової окупації півострова. 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення, рашисти продовжили репресії представників кримськотатарського народу. Їх незаконно ув’язнюють та переслідують", - наголосила Шуляк.

За її словами, особливе занепокоєння викликає політично вмотивоване переслідування кримських активістів та заборона діяльність в Криму Меджлісу кримськотатарського народу та невиконання РФ рішення Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй щодо відновлення його роботи.

"Світ має визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду та підтримати відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях. Винні за злочини агресії проти України мають постати перед Спеціальним міжнародним трибуналом. Закликаємо країни світу до активної участі в реалізації Української формули миру Президента Володимира Зеленського та Глобального саміту миру, які спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні та забезпечення глобальної безпеки світу", - резюмувала Шуляк.