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Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымских татар

Фото: Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымских татар (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейм Польши в пятницу, 12 июля, принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, которых депортировала из Крыма советская власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Как сообщается, за резолюцию проголосовали 414 депутатов, 16 выступили против, еще двое воздержались.

Как отмечается в резолюции, утром 18 мая 1944 года власти СССР приступили к депортации крымских татар с Крымского полуострова. В течение трех дней около 200 тысяч мужчин, женщин и детей согнали в вагоны для скота и в бесчеловечных условиях депортировали в Среднюю Азию и Сибирь.

В резолюции отмечается, что "депортация крымских татар из Крыма в 1944 году и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа".

"Память жертв советского геноцида Украина отмечает 18 мая - Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года", - говорится в документе.

Также в резолюции напоминается, что в 2014 году, через 70 лет после этого преступления, Россия незаконно аннексировала Автономную Республику Крым и Севастополь, которые являются частью Украины, а затем начала систематически преследовать крымских татар, проживающих на полуострове.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины призвала мир признать депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида.

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