Сейм Польщі створив комісію, яка вивчатиме вплив Росії на безпеку країни

Сейм Польщі ухвалив акт про створення Державної комісії, яка буде вивчати вплив Росії на внутрішню безпеку країни у 2007-2022 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення нижньої палати парламенту Польщі, про яке пише RMF24.

Комісія має розглянути та з'ясувати справи державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни, які у 2007-2022 роках під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Польщі. Комісія має проаналізувати службову діяльність, передачу інформації третім особам, укладання контрактів чи розпорядження державними чи корпоративними коштами тощо.

Ініціатива створення Державної комісії з вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Республіки Польща у 2007-2022 роках виникла у грудні минулого року.

Тепер законопроект буде передано до Сенату, який є верхньою палатою парламенту країни.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оцінив, скільки ще може тривати війна Росії проти України. Він не виключив, що мова може йти про кілька років.

Польща планує передати Україні нову партію винищувачів МіГ-29 для боротьби проти російської агресії.

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