Сейм Польши создал комиссию, которая будет изучать влияние России на безопасность страны

Сейм Польши принял акт о создании Государственной комиссии, которая будет изучать влияние России на внутреннюю безопасность страны в 2007-2022 годах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение нижней палаты парламента Польши, о котором пишет RMF24.
Теперь законопроект будет передан в Сенат, который является верхней палатой парламента страны.
Инициатива создания Государственной комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах возникла в декабре прошлого года.
Комиссия должна рассмотреть и выяснить дела государственных должностных лиц или членов высшего руководства страны, которые в 2007-2022 годах под влиянием России действовали в ущерб интересам Польши. Комиссия должна проанализировать служебную деятельность, передачу информации третьим лицам, заключение контрактов или распоряжение государственными или корпоративными средствами.
Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил, сколько еще может продолжаться война России против Украины. Он не исключил, что речь может идти о нескольких годах.
Польша планирует передать Украине новую партию истребителей МиГ-29 для борьбы с российской агрессией.
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