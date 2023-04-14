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Сейм Польщі створив комісію, яка вивчатиме вплив Росії на безпеку країни

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Польща, П'ятниця 14 квітня 2023 22:18
Сейм Польщі створив комісію, яка вивчатиме вплив Росії на безпеку країни Фото: Сейм Польщі створив комісію, яка вивчатиме вплив Росії на безпеку країни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сейм Польщі ухвалив акт про створення Державної комісії, яка буде вивчати вплив Росії на внутрішню безпеку країни у 2007-2022 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення нижньої палати парламенту Польщі, про яке пише RMF24.

Тепер законопроект буде передано до Сенату, який є верхньою палатою парламенту країни.

Ініціатива створення Державної комісії з вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Республіки Польща у 2007-2022 роках виникла у грудні минулого року.

Комісія має розглянути та з'ясувати справи державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни, які у 2007-2022 роках під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Польщі. Комісія має проаналізувати службову діяльність, передачу інформації третім особам, укладання контрактів чи розпорядження державними чи корпоративними коштами тощо.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оцінив, скільки ще може тривати війна Росії проти України. Він не виключив, що мова може йти про кілька років.

Польща планує передати Україні нову партію винищувачів МіГ-29 для боротьби проти російської агресії.

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