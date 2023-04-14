Сейм Польши создал комиссию, которая будет изучать влияние России на безопасность страны

Сейм Польши принял акт о создании Государственной комиссии, которая будет изучать влияние России на внутреннюю безопасность страны в 2007-2022 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение нижней палаты парламента Польши, о котором пишет RMF24.

Комиссия должна рассмотреть и выяснить дела государственных должностных лиц или членов высшего руководства страны, которые в 2007-2022 годах под влиянием России действовали в ущерб интересам Польши. Комиссия должна проанализировать служебную деятельность, передачу информации третьим лицам, заключение контрактов или распоряжение государственными или корпоративными средствами.

Инициатива создания Государственной комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах возникла в декабре прошлого года.

Теперь законопроект будет передан в Сенат, который является верхней палатой парламента страны.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил, сколько еще может продолжаться война России против Украины. Он не исключил, что речь может идти о нескольких годах.

Польша планирует передать Украине новую партию истребителей МиГ-29 для борьбы с российской агрессией.

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