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Сейм Польши создал комиссию, которая будет изучать влияние России на безопасность страны

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Польша, Пятница 14 апреля 2023 22:18
Сейм Польши создал комиссию, которая будет изучать влияние России на безопасность страны Фото: Сейм Польши создал комиссию, которая будет изучать влияние России на безопасность страны (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сейм Польши принял акт о создании Государственной комиссии, которая будет изучать влияние России на внутреннюю безопасность страны в 2007-2022 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение нижней палаты парламента Польши, о котором пишет RMF24.

Теперь законопроект будет передан в Сенат, который является верхней палатой парламента страны.

Инициатива создания Государственной комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах возникла в декабре прошлого года.

Комиссия должна рассмотреть и выяснить дела государственных должностных лиц или членов высшего руководства страны, которые в 2007-2022 годах под влиянием России действовали в ущерб интересам Польши. Комиссия должна проанализировать служебную деятельность, передачу информации третьим лицам, заключение контрактов или распоряжение государственными или корпоративными средствами.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил, сколько еще может продолжаться война России против Украины. Он не исключил, что речь может идти о нескольких годах.

Польша планирует передать Украине новую партию истребителей МиГ-29 для борьбы с российской агрессией.

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