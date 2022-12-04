Сейм Польщі проведе повторне голосування за визнання РФ країною-спонсором тероризму
Сейм Польщі на наступному засіданні 13 грудня повернеться до голосування за резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Колишній міністр національної оборони, депутат Сейму Антоні Мацеревич пояснює, що голосування мало відбутися ще в четвер, 1 грудня, але не було кворуму.
Він підкреслив, що ухвала знову буде розглянута на наступній сесії.
"Цього разу вдасться визнати Росію терористичною країною. Першим нападом терористів на Польщу та країни НАТО була смоленська катастрофа в 2010 році. Це була перша терористична атака, яка показала, що шляхи готові до будь-якого злочину", - зазначив депутат.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі Сейм не зміг ухвалити резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Цьому завадила внесена правлячою партією поправка, ухвалення якої заблокувала опозиція.
У поправці йшлося про пряму відповідальність Росії за збивання малайзійського літака у 2014 році та за катастрофу літака з польським президентом Лехом Качинським у Смоленську у 2010 році.
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