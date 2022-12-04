Сейм Польщі проведе повторне голосування за визнання РФ країною-спонсором тероризму

Сейм Польщі на наступному засіданні 13 грудня повернеться до голосування за резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Польське радіо ".

Колишній міністр національної оборони, депутат Сейму Антоні Мацеревич пояснює, що голосування мало відбутися ще в четвер, 1 грудня, але не було кворуму.

Він підкреслив, що ухвала знову буде розглянута на наступній сесії.