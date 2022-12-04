Сейм Польши проведет повторное голосование за признание РФ страной-спонсором терроризма

Сейм Польши на следующем заседании 13 декабря вернется к голосованию за резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Польское радио ".

Бывший министр национальной обороны, депутат Сейма Антони Мацеревич объясняет, что голосование должно было состояться еще в четверг, 1 декабря, но не было кворума.

Он подчеркнул, что постановление снова будет рассмотрено на следующей сессии.