Польський Сейм провалив голосування за визнання Росії державою-спонсором тероризму

У Польщі Сейм не зміг ухвалити резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Цьому завадила внесена правлячою партією поправка, ухвалення якої заблокувала опозиція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Відомо, що проекти резолюцій про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм, подали клуби "Лівих" і "ПіС". Над проектами працював комітет у закордонних справах.

Так, у четвер Сейм мав проголосувати за резолюцію про визнання Росії державою, що підтримує тероризм. Під час вечірніх дебатів перед голосуванням клуби та кола одностайно висловилися на підтримку резолюції. Під час дебатів до проекту була подана поправка від "ПіС", яка викликала заперечення опозиції.

"Російська Федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську (Росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту", - вказано в поправці.

Перед голосуванням резолюції опозиція попросила оголосити перерву у зв'язку із внесенням поправки. З аступник доповідача комітету у закордонних справах Павел Коваль заявив, що поправка "руйнує компроміс", вироблений у комітеті.

Потім було проведено голосування за поправку до постанови. Проголосувало 226 депутатів, за - 225, проти - 0, утримався один. Втім, опозиція не брала участі в голосуванні, тому кворуму не було.

Опозиційні депутати вимагали поставити на голосування ухвалену в комітеті резолюцію, з опозиційних трибун лунали вигуки: "Російська агентура!". Спікер Сейму підсумувала, що це "один великий скандал", і наказала перейти до наступних голосувань.

" Ми не можемо голосувати за резолюцію, тому що ви витягли картки, рішення немає ", - оголосила спікер Сейму Ельжбета Вітек.

Щодо того, коли польський Сем може повернутися до повторного розгляду резолюції, поки не відомо.