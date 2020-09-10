Сейм Литвы официально назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Беларуси назвал оппозиционерку Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Сейм призвал международное сообщество поддержать требование Тихановской о проведении новых выборов в Беларуси.

Об этом говорится в тексте принятой сегодня резолюции литовского Сейма.

В то же время литовский парламент называет действующего президента Беларуси Александра Лукашенко незаконным руководителем страны и призывает международную общественность оценить его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

Кроме того, Сейм Литвы призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Беларуси, а также пригрозил России и белорусскому режиму санкциями, если они попытаются "ограничить суверенитет Беларуси против воли белорусского народа".

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. На выборах официально победил Лукашенко, но Евросоюз и белорусская оппозиция считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусская оппозиция считает, что на самом деле победила на выборах именно Тихановская, которая была главной конкуренткой Лукашенко.

Ранее в Министерстве иностранных дел Литвы призвали Евросоюз предоставить "конкретную помощь" белорусской оппозиции.