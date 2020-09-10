Сейм Литви офіційно назвав Тіхановську обраним лідером Білорусі

Сейм Литви у своїй резолюції щодо ситуації в Білорусі назвав опозиціонерку Світлану Тіхановську законно обраним лідером країни. Сейм закликав міжнародну спільноту підтримати вимогу Тіхановської щодо проведення нових виборів в Білорусі.

Про це йдеться у тексті ухваленої сьогодні резолюції литовського Сейму.

Водночас литовський парламент називає чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка незаконним керівником країни та закликає міжнародну громадськість оцінити його дії щодо укладення нових угод з Росією як злочин проти народу, і фактичну анексію країни.

Крім того, Сейм Литви закликав Москву не втручатися у внутрішні справи та зовнішню політику Білорусі, а також пригрозив Росії та білоруському режиму санкціями, якщо вони спробують "обмежити суверенітет Білорусі проти волі білоруського народу".

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. На виборах офіційно переміг Лукашенко, але Євросоюз та білоруська опозиція вважають, що вибори було сфальсифіковано. Білоруська опозиція вважає, що насправді перемогла на виборах саме Тіхановська, яка була головною конкуренткою Лукашенка.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Литви закликали Євросоюз надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.