Сейчас Россия стянула против Украины всю боеспособную армию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данное время на территории Украины и в приграничных районах Россия стянула всю свою боеспособную армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Сейчас на территории нашего государства и в приграничных районах сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов. Они согнали против Украины почти всех и все, что способно с нами воевать", - заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что в этой обороне Украина перед глазами всего мира выступает против армии, которая считалась второй или третьей по мощи.

"То, как крепко держатся ВСУ и как смело защищается наш народ, демонстрирует, что в глобальных рейтингах наша армия давно заслуживает быть выше российской", - подчеркнул президент.