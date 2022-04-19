Зараз Росія стягнула проти України всю боєздатну армію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в даний час на території України і в прикордонних районах Росія стягнула всю свою боєздатну армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.
"Зараз на території нашої держави і в прикордонних районах зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Вони зігнали проти України майже всіх і все, що здатне з нами воювати", - заявив глава держави.
Він також підкреслив, що в цій обороні Україна перед очима всього світу виступає проти армії, яка вважалася другою або третьою за потужністю.
"Те, як міцно тримаються ЗСУ і як сміливо захищається наш народ, демонструє, що в глобальних рейтингах наша армія давно заслуговує бути вище російської", - підкреслив президент.
Нагадаємо, радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про настання нової фази війни. За його словами, у російських військових є чотири завдання.
Раніше Зеленський заявив, що окупанти почали обережніше атакувати, оскільки бояться, що не залишиться, кому наступати.
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